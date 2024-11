En route vers 2025 - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - À la veille de la phase 2 de la modernisation de la consigne, les établissements de consommation sur place (ÉCSP) se préparent à récupérer les nouveaux contenants de boisson assujettis à la consigne. Les restaurants Café RICARDO, accompagnés par Consignaction dans leur démarche, joignent leurs efforts à des milliers d'établissements au Québec afin de réduire leur empreinte environnementale.

Les restaurants, mais aussi les hôtels, les bars, les cafétérias institutionnelles sont visés par la réglementation depuis le 1er novembre 2023 et doivent récupérer tous les contenants de boissons consignés. Actuellement, des centaines de milliers de contenants, voire des millions, provenant de ces établissements échappent au système de consigne.

« L'adhésion des établissements de consommation sur place est essentielle en vue de l'atteinte de la cible d'un taux de récupération de 90 % d'ici 2032. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la participation des restaurants Café RICARDO », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président affaires corporatives de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons.

Dans les restaurants Café RICARDO, on voit ces changements d'un bon œil. « L'environnement nous tient à cœur et cela se reflète déjà dans nos politiques d'approvisionnement et de gestion. Récupérer les contenants de boisson consignés pour qu'ils soient recyclés s'inscrit dans cette logique écoresponsable. Consignaction nous a guidés sur la façon de le faire efficacement dans nos cuisines dont l'espace est réduit », a ajouté Mireille Arteau, directrice générale chez RICARDO Media.

Rappelons que tous les ÉCSP ont l'obligation de récupérer leurs contenants de boisson depuis le 1er novembre 2023. De plus, les ÉCSP servant des repas à au moins 75 personnes à la fois avaient l'obligation de s'inscrire sur le portail prévu à cet effet sur le site Internet www.consignaction.ca. À compter du 1er mars 2025, cette mesure s'étendra également à tous les ÉCSP servant des repas à au moins 20 personnes à la fois. En s'inscrivant sur le portail, non seulement les établissements visés trouveront de la documentation pour mettre en place des solutions de récupération, mais ils pourront profiter d'un service de collecte des contenants entièrement gratuit, directement à leurs portes.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (RÉP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

À propos de RICARDO Media

RICARDO MEDIA est une entreprise aux valeurs familiales bien ancrées dont la mission est d'inspirer, d'éduquer et de rassembler les gens pour cuisiner et manger ensemble. Depuis 2002, la marque RICARDO s'impose comme la référence alimentaire auprès des consommateurs tant au niveau médiatique que du détail. C'est d'abord avec sa stratégie média qu'elle se distingue: avec un magazine éponyme consulté par 660 0000 lecteurs, une émission de télévision, une quinzaine de livres publiés dans les deux langues, plus d'un million de fans sur les médias sociaux, un site Web qui génère 4,4 millions de visites par mois et, depuis mars 2023, un outil de planification de repas et son application mobile. En 2011, l'entreprise se diversifie avec le lancement d'accessoires de cuisine, vendus dans 600 points de vente partout au Canada. Le commerce de détail devient ainsi un nouveau pilier fort de l'entreprise. Depuis, RICARDO a ajouté à son entreprise trois boutiques et deux restaurants regroupés sous le nom de RICARDO Boutique + Café, et une boutique en ligne. En 2018, elle répond aux besoins des consommateurs avec l'arrivée de produits alimentaires offerts dans les supermarchés IGA du Québec, suivi de lancements en Ontario et dans l'ouest du pays. C'est grâce à cet écosystème de marque que RICARDO Media peut joindre tous les jours des millions de personnes fidèles et engagées.

