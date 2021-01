Fonds annuel de deux millions de dollars pour des initiatives locales améliorant l'accès à des soins de santé mentale

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que les demandes de dons sont maintenant acceptées pour le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2021. Le programme annuel de deux millions de dollars soutient les organismes de bienfaisance enregistrés qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale au niveau local dans les collectivités partout au Canada.

« Preuve de son engagement à faire bouger les choses en santé mentale partout au pays, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu près de 800 organismes locaux et communautaires dans chaque province et territoire depuis qu'il a vu le jour en 2011, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Étant donné la hausse de la demande d'aide causée par la COVID-19, maintenant plus que jamais, le soutien des efforts en santé mentale au niveau communautaire compte. »

« Vivre avec la COVID-19 a été difficile pour notre santé mentale. Les initiatives comme la Journée Bell Cause pour la cause, les organismes communautaires qu'elle soutient et l'Espace mieux-être sont des façons importantes d'obtenir de l'aide, a mentionné l'honorable Patty Hajdu, ministre canadienne de la Santé. Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, prenez un instant pour penser à des manières de s'entraider. Plusieurs personnes sont seules et ont besoin de soutien, mais la gentillesse et la compassion nous permettront d'aller loin. »

Bell Cause pour la cause invite les organismes de bienfaisance enregistrés à visiter le site Bell.ca/Cause pour faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $ afin de soutenir des programmes locaux en santé mentale. Toutes les demandes reçues sont évaluées par un comité d'experts canadiens en santé mentale. La période de demande pour 2021 se termine le 15 mars et tous les dons du Fonds pour 2021 seront versés avant le 31 décembre de cette année.

Bell Cause pour la cause remercie les nombreux organismes locaux et communautaires qui travaillent à aider les personnes dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Voici le témoignage de certains de ces organismes :

« Le don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a permis de soutenir les premiers répondants, les travailleurs de première ligne, les professionnels de la santé, le personnel de la sécurité publique ainsi que les personnes importantes dans leur vie, touchés par un stress dû à un incident critique ou par un trouble de stress post-traumatique, a déclaré Karen Conter, présidente de la Fondation Tema en Nouvelle-Écosse. Pendant la crise de la COVID-19, nous avons dû adapter rapidement nos plans. Grâce à ce don, nous avons pu offrir notre cours éducatif PPE For Your Mind en ligne et étendre notre portée grâce à des vidéos pour influencer positivement la vie de plus de 10 000 Canadiens qui nous gardent en santé et en sécurité chaque jour, ainsi que leurs familles, partout au pays. »

« Bell Cause pour la cause a permis au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent d'offrir du soutien psychosocial à des femmes qui, lors de leur grossesse, ont vécu des situations très difficiles et nuisibles à leur santé mentale et à la santé de leur bébé. Le Centre les a aidées à avoir accès à des soins et des services, à un toit sûr et à de l'assistance alimentaire, a témoigné Christine Durocher, directrice générale du Centre. En raison des importantes répercussions de la COVID-19, le soutien du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause nous a permis d'être à l'affût des signes de détresse, de plus en plus nombreux, et d'agir rapidement. »

« Sans le don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, l'organisme Rural Ottawa South Support Services (ROSSS) n'aurait pas pu offrir les services essentiels de santé mentale qu'il a offerts aux personnes âgées des collectivités rurales d'Ottawa. Le don nous a permis de répondre rapidement au besoin de consultation locale et accessible, a avancé Kelly Dumas, directrice générale du ROSSS. Durant cette période éprouvante, nous avons fait face à une quantité jamais vue d'épuisement professionnel au sein du personnel soignant qui s'occupe des personnes âgées. C'est pourquoi les consultations et le soutien en santé mentale que nous pouvons maintenant offrir, grâce à notre don, sont vitaux pour beaucoup de ces soignants, qui n'auraient pas eu de soutien autrement. »

« Le don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a donné à FIREFLY la possibilité de proposer des services virtuels aux clients de notre grande région du nord de l'Ontario, y compris de nombreuses communautés autochtones, a précisé Ashley Apland, gestionnaire clinique à FIREFLY. Nous avons pu éliminer des obstacles, utiliser une façon novatrice d'offrir des services de santé mentale et continuer de développer nos soins virtuels, toujours croissants. »

« Le don remis par Bell Cause pour la cause destiné à notre jardin et à notre programme de santé mentale a contribué à créer une communauté offrant des services de rétablissement et de soutien. Les fonds reçus nous ont également permis de cultiver plus de 100 livres de fruits et de légumes frais pour notre cuisine communautaire, a expliqué Mareike Brunelli, directrice des services communautaires au West Central Women's Resource Centre de Winnipeg. Les participants nous ont exprimé tout le bien que leur procurait le geste de faire pousser et de prendre soin d'organismes vivants tout en nourrissant la communauté. Ils nous ont également souligné le fait que le jardin a représenté un espace de confiance pour s'ouvrir et raconter leurs histoires lors d'un été difficile lorsque la COVID-19 nous a contraints à faire face à tant de défis quant à la possibilité d'offrir des activités de confiance pour nos clients. »

« Lorsque les jeunes deviennent "trop vieux" pour le système de placement en famille d'accueil, ils deviennent également "trop vieux" pour avoir accès aux services en santé mentale. Grâce au soutien de Bell Cause pour la cause, d'Aunt Leah's de même que de notre partenaire Dan's Legacy, nous avons pu étendre la portée des soins offerts à ces jeunes au-delà de l'âge de 19 ans, a déclaré Sarah Stewart, directrice générale de l'organisme Aunt Leah's Place de New Westminster, en Colombie-Britannique. Le don que nous avons reçu du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause nous a permis de nous adapter et d'étendre nos services de soutien en santé mentale destinés aux jeunes pour inclure des services de consultation virtuelle. Cela nous a permis en somme d'offrir notre aide à plus de 150 jeunes vulnérables et a contribué à créer un environnement où tous les jeunes connectés au système de placement en famille d'accueil disposent d'occasions égales à celles que reçoivent les enfants vivant avec leurs parents. »

« Le projet de formation en soutien par les pairs de l'ACSM du Yukon a amélioré et favorisé d'incroyables relations entre 350 bénévoles, clients et intervenants grâce au don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, a déclaré Tiffanie Tasane, directrice générale, ACSM du Yukon. Les membres de la communauté partout sur le territoire qui souffrent d'une maladie mentale ou qui prennent soin d'une personne aux prises avec une telle maladie en bénéficient directement grâce à l'amélioration de leur rétablissement au moyen d'activités de soutien, à la réduction de leurs symptômes et à l'établissement de liens plus solides avec des ressources de soutien en santé mentale dans leur collectivité. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, soit le 28 janvier prochain, tous les Canadiens participeront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la conversation et directement contribuer à accroître le montant des dons de Bell à des programmes de santé mentale canadiens tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

