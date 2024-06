Les histoires présentées dans l'édition 2024 du rapport de RBC « Un chemin tracé » témoignent de la détermination des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Origines RBC a publié aujourd'hui la 14e édition de son rapport Un chemin tracé : Rapport de partenariat entre RBC et les Autochtones. Le rapport de cette année est fondé sur l'esprit des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord : un symbole d'effort, de compétition et de détermination à faire avancer les choses. Chaque histoire qui y est relatée démontre comment nos partenaires autochtones défendent leurs convictions et surmontent les défis pour bâtir un avenir plus prospère.

Publié pour la première fois en 2008, Un chemin tracé témoigne de l'engagement de RBC envers la réconciliation par la signature en 2007 d'un protocole d'entente avec l'Assemblée des Premières Nations. RBC s'y engage à un partenariat axé sur trois priorités : l'économie, les personnes et les collectivités. Chaque année, Un chemin tracé marque nos progrès par rapport à nos engagements.

« Chaque année, nous approfondissons notre compréhension des activités de réconciliation et des pratiques d'intendance environnementale, a déclaré Chinyere Eni, cheffe, Origines RBC. Nous tirons beaucoup de fierté de notre collaboration avec les communautés, les organisations, les personnes et les entreprises autochtones présentées dans Un chemin tracé. Nous poursuivons ce parcours guidés par un profond respect pour les contributions sociales, culturelles, historiques et novatrices des communautés autochtones. »

Le rapport de cette année souligne les promesses, l'excellence et le talent propres aux communautés autochtones, l'incidence des organismes, communautés et individus autochtones, ainsi que le pouvoir de la concertation. De la forêt au vélodrome et jusqu'au cercle arctique, nos partenaires explorent de nouvelles façons de prospérer tout en préservant leur identité. En voici quelques exemples :

L'organisme sans but lucratif Ilitaqsiniq s'est donné pour mandat d'épauler les résidents du Nunavut (les Nunavummiut) compétents, confiants et autonomes qui vivent au diapason de la culture inuite. Sa programmation holistique axée sur l'innovation - la créativité et la sagesse des Inuits du Nunavut - combine l'acquisition de compétences essentielles au savoir traditionnel. Les programmes visent l'autonomisation, les soins aux enfants d'inspiration traditionnelle, l'apprentissage sur les terres, l'alimentation et les récoltes, la couture, la culture et la préparation à l'emploi.

et le (une œuvre de bienfaisance autochtone) ont adopté une approche combinant la science occidentale et le savoir observationnel multigénérationnel des Mi'kmaq pour déterminer comment gérer une espèce envahissante qui menaçait les vieilles pruches sur les rives de la Nouvelle-Écosse. kihcihkaw aski, qui signifie « cet endroit est sacré » en langue crie, est l'un des premiers sites cérémoniels permanents établis en milieu urbain au Canada . Il est ouvert aux quelque 80 000 membres des Premières Nations, Métis et Inuits dans la région d' Edmonton . Les terrains appartiennent à la municipalité et l'Indigenous Knowledge & Wisdom Centre en assure l'exploitation dans le cadre d'une entente quinquennale.

« Depuis des décennies, RBC s'associe à des communautés métisses, inuites et des Premières Nations pour stimuler la croissance économique et opérer des changements sociaux favorables, a dit Mme Eni. La mise sur pied de notre Bureau de la vérité et de la réconciliation marque un changement dans notre collaboration avec les communautés autochtones ; celle-ci sera plus globale et rendra mieux compte de notre responsabilité et de notre transparence en ce qui a trait aux résultats des mesures que nous prenons et à nos engagements. Nous établirons un Plan d'action pour la réconciliation qui appliquera les principes et les normes d'un cadre de réconciliation à ses politiques organisationnelles et ses principales activités opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources. »

Pour consulter la version intégrale du rapport, allez à rbc.com/unchemintrace . D'abord disponible en anglais et en français, le rapport sera également publié en inuktitut et en mi'kmaq au cours des prochaines semaines.

Outre ce rapport, notre Rapport de progression 2023 - Environnement, société et gouvernance et notre Déclaration de responsabilité publique 2023 font également état du soutien qu'apporte RBC aux communautés autochtones.

