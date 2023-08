Depuis le lancement en avril, des dizaines de milliers de CELIAPP RBC ont été ouverts par des Canadiens

Les placements les plus couramment détenus en ce moment sont les FNB et les actions; des fonds communs de placement et divers CPG comptent aussi parmi les options de placement offertes

Plus du quart des titulaires d'un CELIAPP RBC ont déjà atteint en majeure partie ou en totalité le plafond annuel de cotisation de 8 000 $

TORONTO, le 3 août 2023 /CNW/ - Les Canadiens sautent sur l'occasion d'épargner et d'investir en franchise d'impôt en vue de l'achat de leur première maison grâce au nouveau CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété), selon les plus récentes données de RBC.

« Nous constatons un formidable intérêt pour ce nouveau compte libre d'impôt, particulièrement de la part de jeunes Canadiens qui souhaitent constituer une mise de fonds pour l'achat de leur première maison, a dit Flora Do, vice-présidente, Segments clientèle et transformation, Placements et services bancaires aux particuliers, RBC. Depuis le lancement en avril, des dizaines de milliers de CELIAPP RBC ont été ouverts par des Canadiens - un succès phénoménal pour ce moyen novateur d'épargner et d'investir en vue de l'achat d'une première propriété. »

RBC offre maintenant le CELIAPP par l'entremise de RBC Placements en Direct et de RBC Investi-Clic. Il est possible d'ouvrir un compte en ligne - dans ces plateformes de services d'investissement en ligne et dans RBC Banque en direct. Des conseillers en services financiers de n'importe quelle succursale RBC peuvent également renseigner les clients sur le CELIAPP RBC, notamment en leur expliquant en quoi il diffère des autres options de placement pour l'achat d'une habitation.

De plus, RBC est là pour aider les acheteurs d'une première habitation à mieux comprendre les divers types de placement qu'ils peuvent inclure dans leur CELIAPP RBC :

Par l'intermédiaire de RBC Placements en Direct, les clients peuvent, à titre d'investisseurs autonomes, investir dans des actions, des FNB (fonds négociés en bourse), des fonds communs de placement, des CPG (certificats de placement garanti), des options et des obligations

Par l'intermédiaire de RBC Investi-Clic, des conseillers en placements sélectionnent, achètent et gèrent un portefeuille de FNB au nom d'un client, en fonction de ses objectifs et de sa tolérance au risque

Le plafond annuel de cotisation est de 8 000 $. Toutefois, les droits de cotisation ne commencent à s'accumuler qu'après l'ouverture d'un CELIAPP et il n'est possible de reporter les droits de cotisation non exercés qu'à l'année civile suivante.

Plus d'un quart (26 %) des titulaires d'un CELIAPP RBC ont déjà atteint en majeure partie ou en totalité le plafond annuel de cotisation de 8 000 $ et le même pourcentage y cotise régulièrement au moyen de cotisations préautorisées.

« Il est merveilleux de voir les Canadiens saisir l'occasion d'ouvrir un CELIAPP et d'y cotiser immédiatement, pour se rapprocher de leur objectif d'accession à la propriété et aussi profiter de la déduction fiscale avant la fin de l'année civile 2023 », a ajouté Mme Do.

« Les cotisations périodiques au moyen de cotisations préautorisées comportent un avantage supplémentaire : elles vous préparent aux versements hypothécaires mensuels ou aux quinzaines, une fois que vous aurez acheté votre maison. »

Pour en savoir plus sur les types de CELIAPP RBC, consultez le www.rbc.com/premieremaison ou informez-vous auprès d'un conseiller RBC en succursale.

Le CELIAPP RBC en chiffres

La majorité (56 %) des CELIAPP RBC sont détenus par des clients âgés de 25 à 34 ans; 20 % des titulaires de CELIAPP sont âgés de 35 à 44 ans; 18 % sont âgés de 18 à 24 ans; et 6 % sont âgés de 45 ans ou plus

Plus du quart (26 %) des titulaires cotisent régulièrement à leur CELIAPP RBC au moyen de cotisations préautorisées, ce qui leur donne une longueur d'avance dans leurs efforts visant à épargner et à investir en vue de constituer leur mise de fonds

Plus du quart (26 %) des titulaires d'un CELIAPP RBC ont déjà atteint en majeure partie ou en totalité le plafond annuel de cotisation de 8 000 $ et pourront profiter de la déduction fiscale offerte pour l'année civile 2023

pourront profiter de la déduction fiscale offerte pour l'année civile 2023 Au 30 juin, un peu plus de 5 % des titulaires d'un CELIAPP RBC avaient déjà effectué des retraits admissibles en franchise d'impôt pour leur mise de fonds et bénéficieront de la déduction fiscale offerte pour l'année civile 2023 - ce qui démontre comment le CELIAPP RBC aide les Canadiens à atteindre leurs objectifs à court terme et à long terme

À ce jour, les FNB et les actions sont les titres les plus couramment détenus dans les CELIAPP RBC. Depuis le 23 juin 2023, des fonds communs de placement et divers CPG sont offerts comme options de placement par RBC Placements en Direct

Les Canadiens titulaires d'un CELIAPP qui ne s'en servent pas pour accéder à la propriété peuvent utiliser les fonds de celui-ci pour financer leur retraite. Ils peuvent transférer leurs fonds du CELIAPP en franchise d'impôt dans leur REER (régime enregistré d'épargne-retraite) ou leur FERR (fonds enregistré de revenu de retraite), sans incidence sur leurs plafonds de cotisation dans ces comptes

Options de placement et conseils offerts par RBC

aux Canadiens qui souhaitent ouvrir un CELIAPP

RBC est fière de vous offrir une gamme complète de services de placement qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Que vous souhaitiez mettre la main à la pâte ou déléguer entièrement la gestion de vos placements - ou jouer sur les deux tableaux -, vous pouvez choisir votre lien d'affaires avec nous. Mieux encore, nos services de placement ne sont pas mutuellement exclusifs; ainsi, vous pouvez profiter de plusieurs de nos services pour réaliser vos objectifs. Vous trouverez ci-dessous les options de placement que nous offrons.

RBC Placements en Direct : Plateforme de placement numérique autogérée et conviviale qui vous permet d'effectuer des opérations quand et comme vous le désirez. Vous avez accès à des ressources inégalées pour les investisseurs, notamment des outils de négociation de pointe, des recherches d'experts et des données sur les marchés en temps réel pour appuyer vos décisions. Des ressources d'apprentissage comme la Trousse de l'investisseur vous aident à acquérir des aptitudes et des connaissances et à gagner en confiance. Vous pouvez effectuer des opérations en ligne ou par l'entremise de l'appli Mobile RBC, durant les heures de négociation normales et prolongées, et des représentants des services d'investissement sont disponibles pour répondre à vos questions et vous aider avec la gestion de votre compte. Faites votre choix parmi les produits de placement suivants : actions, FNB, options, fonds communs de placement, obligations et CPG. En plus du CELIAPP, nous offrons les comptes suivants : CELI, REER, FERR, REEE, comptes de placement non enregistrés (au comptant et sur marge) et comptes non personnels.

RBC Investi-Clic : Service en ligne à coût modique qui permet d'investir sans effort et sans stress grâce à une technologie intelligente et à des services-conseils professionnels. C'est facile : vous répondez à quelques questions simples en ligne, puis on vous propose un portefeuille de FNB adapté à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Vous avez ensuite le choix entre un portefeuille d'investissement standard ou responsable. Ce dernier comprend des sociétés qui accordent la priorité aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Des conseillers en placement sélectionnent, achètent et gèrent ensuite des placements pour vous. Il n'y a pas de montant minimum pour ouvrir un compte, et les fonds sont placés dès que le solde du compte atteint 100 $.

Si vous avez des questions ou voulez obtenir des conseils personnalisés, il vous suffit de communiquer avec nos conseillers en placement par téléphone ou par courriel. RBC Investi-Clic offre actuellement les comptes suivants : CELIAPP, CELI, REER et comptes de placement non enregistrés.

MonConseiller : Outil qu'utilisent les conseillers des succursales et du Centre de conseils pour vous offrir des conseils personnalisés en personne, virtuellement ou par téléphone. Nos conseillers offrent des conseils personnalisés pour vous aider à prendre des décisions concernant vos placements et vos finances. Ils utilisent MonConseiller - la plateforme de conseil numérique interactive de RBC - pour mieux comprendre vos objectifs et vous proposer des recommandations pour vous aider à les atteindre. Vous pouvez obtenir nos conseils en personne, virtuellement ou par téléphone, notamment pour vous aider à déterminer quelle approche de placement vous convient le mieux relativement au CELIAPP.

Pour en savoir plus, consultez le

www.rbc.com/premieremaison

ou passez en succursale pour parler à un conseiller.

Le CELIAPP en bref

Pour être considérés comme « acheteur d'une première habitation » au titre du CELIAPP, ni le titulaire du compte ni son conjoint ou conjoint de fait ne doivent avoir été propriétaires d'une maison dans laquelle ils vivaient au cours de l'année civile de l'ouverture du compte ou des quatre années civiles précédentes

Sont admissibles au CELIAPP les résidents du Canada âgés d'au moins 18 ans (âge légal de la majorité dans leur province ou territoire de résidence) détenteurs d'un numéro d'assurance sociale

âgés d'au moins 18 ans (âge légal de la majorité dans leur province ou territoire de résidence) détenteurs d'un numéro d'assurance sociale Les droits de cotisation ne commencent à s'accumuler qu'après l'ouverture d'un CELIAPP

Il est possible de reporter les droits de cotisation non exercés à l'année suivante

Le plafond annuel de cotisation est de 8 000 $ par CELIAPP, et les cotisations ne sont pas liées au revenu

La cotisation maximale à vie est de 40 000 $, mais tout revenu de placement réalisé dans le CELIAPP peut également être affecté à l'achat d'une habitation admissible

Les fonds du CELIAPP peuvent être combinés à ceux du REER qui seront retirés dans le cadre du régime d'accession à la propriété (RAP) pour financer l'achat d'une propriété admissible

Pour éviter toute conséquence fiscale et bénéficier de l'exemption d'impôt, l'épargne accumulée dans le CELIAPP doit être utilisée pour acheter une habitation au plus tard le 31 décembre du 15 e anniversaire de l'ouverture du compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année où le propriétaire atteint 71 ans - ou, si les fonds ne servent pas à financer l'achat d'une habitation, ils doivent être transférés dans un REER ou un FERR

anniversaire de l'ouverture du compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année où le propriétaire atteint 71 ans - ou, si les fonds ne servent pas à financer l'achat d'une habitation, ils doivent être transférés dans un REER ou un FERR Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'Agence du revenu du Canada consacré au CELIAPP : www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot-achat-premiere-propriete.html

consacré au CELIAPP : www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot-achat-premiere-propriete.html

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

