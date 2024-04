Les demandes de règlement pour des services de professionnels en santé mentale ont plus que doublé entre 2019 et 2023

TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le Canada fait face à une crise en santé mentale depuis des années, mais de nouvelles données de la Sun Life montrent que les gens cherchent à obtenir l'aide dont ils ont besoin. Entre 2019 et 2022, le nombre de participants de régimes de garanties collectives de la Sun Life ayant présenté des demandes de règlement pour des soins en santé mentale a augmenté de près de 70 %. En outre, le volume des règlements pour les services de professionnels de la santé mentale continue d'augmenter. Il a progressé de 20 % en 2023 et plus que doublé depuis 2019.

Ce sont les tendances qui se dégagent du rapport Objectif santé de la Sun Life. Ce rapport met en évidence les tendances en matière de règlement de soins paramédicaux et de frais de médicaments émanant de plus de 3 millions de personnes au pays :

Les demandes de règlement pour des services de professionnels de la santé mentale des personnes de 30 à 39 ans ont connu la plus forte augmentation, tant au chapitre de la croissance que du volume de demandes.

Le nombre de demandes de règlement pour soins de santé mentale provenant des femmes a crû de plus de 37 % par rapport à celui des hommes.

La santé mentale est la principale cause d'invalidité, représentant 40 % des règlements invalidité de longue durée chez les femmes, contre 30 % chez les hommes.

Les frais de médicaments contre la dépression constituent désormais la catégorie de règlements la plus importante chez les moins de 60 ans, ayant augmenté de 40 % depuis 2019. Ce chiffre a doublé chez les moins de 30 ans.

« Au cours des dernières années, le débat sur la santé mentale a été au centre des préoccupations. Bien qu'il reste du travail à faire pour briser les tabous, les données montrent des tendances encourageantes. Les gens sont plus disposés à parler de leur santé mentale; ils s'adressent à des professionnels et cherchent à obtenir l'aide dont ils ont besoin, affirme Valérie Legendre, psychologue clinicienne et directrice, santé mentale à la Sun Life. La gestion des problèmes de santé mentale peut être complexe. Il est essentiel d'avoir accès au soutien nécessaire dès que possible. Une intervention précoce peut mener à un rétablissement plus rapide et à des résultats positifs à long terme. »

Les milieux de travail ont un rôle à jouer dans la promotion de la santé mentale

Comme les Canadiens sont de plus en plus nombreux à rechercher du soutien en santé mentale, il n'a jamais été aussi important d'améliorer l'accès aux soins. Les régimes de garanties collectives au travail contribuent à combler cette lacune en améliorant l'accès et l'abordabilité.

De nombreux milieux de travail élargissent la liste des professionnels couverts afin d'augmenter l'accès à un traitement et aux options offertes en santé mentale. De plus, les milieux de travail rehaussent la couverture des soins de santé mentale et ajoutent des outils innovants pour soutenir leurs employés. Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue et le coach en santé mentale proposé par CloudMD sont deux exemples d'outils innovants sur le marché. La trousse d'outils pour concevoir une stratégie en santé mentale est elle aussi une excellente ressource gratuite pour les organisations qui cherchent à mettre en place un cadre solide et résilient de soutien en santé mentale à l'intention des employés.

Améliorer l'accès aux soins peut réduire le nombre de règlements invalidité et ainsi aider plus de gens à améliorer leur santé et à retourner au travail. Les entreprises qui mettent l'accent sur la santé de leurs employés vont bien, et leurs employés se sentent bien.

« Il est essentiel de donner aux employés les moyens de prendre en charge leur santé mentale. Les milieux de travail ont un rôle important à jouer, non seulement sur le plan des ressources offertes, mais aussi pour ce qui est de rendre le milieu de travail sécuritaire et inclusif, a déclaré Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives de la Sun Life. Les employeurs nous le disent : l'accès au soutien en santé mentale a un impact positif sur leur milieu de travail et, surtout, sur leurs employés. »

Aider les Clients à atteindre un mode de vie sain est au cœur de la raison d'être de la Sun Life et de sa stratégie en matière de durabilité. Avec des solutions de santé novatrices, l'objectif de la Sun Life est d'avoir un maximum d'incidences positives en aidant des millions de Clients et de gens à améliorer leur santé physique et mentale.

