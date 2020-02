Les attractions touristiques du Québec au cœur de notre économie

MONTRÉAL, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) travaille avec ses 219 membres, tels que le Zoo de Granby et le Vieux- Port de Montréal, ainsi qu'avec plusieurs autres partenaires, dont des associations touristiques sectorielles (ATS) et des associations touristiques régionales (ATR), afin de représenter et de promouvoir les attractions touristiques du Québec.

En plus d'appuyer la promotion des attractions touristiques du Québec, l'organisation offre à ses membres et aux entreprises de son secteur des services d'expertise et d'accompagnement dans divers domaines tels que la recherche, la formation et les échanges entre les membres. Elle assure aussi la gestion et la mise en œuvre de projets d'envergure comme les campagnes Quebec Getaways, le Guide des Vacances au Québec et le portail Web Quebecvacances.com.

Depuis novembre dernier, la SATQ déploie ses activités sous la nouvelle appellation d'affaires Événements Attractions Québec.

Mieux promouvoir les attractions du Québec

L'offre de produits touristiques québécoise est grandissante et les différents promoteurs doivent poursuivre leurs efforts pour mieux rejoindre leur clientèle cible. La SATQ travaille avec ses membres et les entreprises de son secteur afin d'identifier des solutions pour que plus de touristes découvrent les attraits des régions du Québec.

L'organisation prévoit notamment adapter ses pratiques en matière d'utilisation du Web ou de l'Internet, d'acquisition et de création de contenus et d'utilisation des médias sociaux pour mieux appuyer ses membres.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce un appui financier de 400 800 $ accordé à la SATQ pour la réalisation d'activités de commercialisation hors Québec et de développement de l'offre. La contribution non remboursable de DEC portera notamment sur la participation à des foires et des salons hors Québec, la conception et l'impression de matériel promotionnel, le placement média, incluant le Web et les médias sociaux, et des services d'accompagnement.

Citations

« Le tourisme au Québec dynamise et diversifie notre économie et crée des emplois de qualité pour nos familles. C'est pourquoi nous appuyons sans aucune hésitation des organismes comme la SATQ qui consolident le positionnement touristique , et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Nous sommes là pour mettre encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de nos frontières. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous remercions le gouvernement fédéral et la ministre du Développement économique et des Langues officielles pour le financement de nos activités de commercialisation hors Québec et de développement de l'offre. Notre province a beaucoup à offrir et la promotion des attractions du Québec hors de nos frontières va très certainement favoriser la croissance du nombre de visiteurs venus de l'étranger tout en renforçant notre compétitivité. »

François-G. Chevrier, directeur général, Événements Attractions Québec

Faits en bref

L'industrie touristique continue de jouer un rôle important dans l'économie canadienne. En 2019, on estime que les dépenses touristiques ont totalisé 104,9 milliards de dollars et que 22,1 millions de voyageurs ont visité le pays.

Le secteur touristique contribue pour près de 43,5 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et représentait un emploi sur dix à l'échelle du pays en 2019.

et représentait un emploi sur dix à l'échelle du pays en 2019. Afin que le Québec tire son épingle du jeu, la SATQ s'est donné comme mission de regrouper, représenter et promouvoir les attractions touristiques du Québec en coordonnant les efforts afin qu'elles puissent contribuer pleinement à la vitalité de leur région.

Le soutien financier de DEC lui a été consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

