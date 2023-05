The Unscented Company obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC afin de développer ses marchés aux États-Unis.

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 250 000 $ à Baléco inc. (The Unscented Company). Cet appui de DEC lui permettra d'accentuer sa participation à des foires commerciales, à des rencontres d'affaires et des activités de promotion afin de développer son réseau de distribution et de procéder à la mise à niveau de son système de gestion intégré.

Fondée en 2011 par Anie Rouleau, une fervente défenseure de l'achat local, The Unscented Company développe et commercialise différents produits corporels et ménagers sans parfum emballés de façon écoresponsable pour lutter contre la surutilisation de plastique à usage unique. À l'image de sa fondatrice, The Unscented Company met de l'avant les valeurs sociales et environnementales. L'entreprise est certifiée B Corp et WBE (entreprise détenue par des femmes certifiées) et 84,5 % de ses achats se font auprès d'entreprises canadiennes privées, situées dans un rayon de 500 km de sa maison-mère à Ville-Émard. Aujourd'hui, les produits de l'entreprise sont distribués à travers le Canada et le sont de plus en plus aux États-Unis.

Le rôle que jouent les femmes comme Anie Rouleau dans le développement économique du pays est inestimable. Le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Partout au pays, les entrepreneur‍·‍e‍·‍s participent à la vitalité économique de nos communautés en portant leur marché vers l'international. L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les femmes entrepreneures, conformément à notre plan de relance économique. En appuyant The Unscented Company dans son expansion, le gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. »

L'honorable David Lametti, député de LaSalle‍‒‍Émard‍‒‍Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme The Unscented Company sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis fière du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de la grande région de Montréal. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Développement économique Canada pour les régions du Québec est un investisseur de grande importance pour The Unscented Company, qui a su bien comprendre notre réalité en tant qu'entreprise certifiée B-Corp. En plus de répondre à nos besoins d'investissement pour la croissance de notre entreprise aux États-Unis, nous avons pu faire l'acquisition d'un système de gestion intégré qui nous permettra d'optimiser notre valeur numérique. »

Anie Rouleau, présidente fondatrice, The Unscented Company

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

