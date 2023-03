L'Auberge La Merveilleuse, une entreprise appartenant à une femme, obtient une aide financière de 83 750 $ de DEC pour adapter ses produits et services au contexte actuel et se positionner pour l'avenir.

TADOUSSAC, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 83 750 $ à l'Auberge La Merveilleuse. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de développer son offre touristique grâce à son projet de rénovation des bâtiments. L'auberge souhaite améliorer son studio à l'extérieur et bâtir un nouveau studio isolé, situé dans un bâtiment annexe à la maison principale, afin d'étendre son offre aux quatre saisons et d'accueillir des visiteurs en hiver.

Fondée en 1985, l'Auberge La Merveilleuse se spécialise dans l'hébergement touristique. Dirigée depuis plus de 10 ans par Charlotte Pozzi, une entrepreneure audacieuse et dynamique, l'Auberge La Merveilleuse ne cesse de bonifier son offre avec des chambres fonctionnelles régulièrement rénovées, dont deux nouvelles unités haut de gamme d'inspiration bord de mer, et en proposant la réservation du bas d'un des bâtiments de l'auberge en format demi-maison.

Le rôle que jouent les femmes comme Charlotte Pozzi dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme l'Auberge La Merveilleuse sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Son succès contribuera à la vitalité économique de Tadoussac et de la grande région de la Côte-Nord. Bravo! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La vie d'une entrepreneure est faite de défis, et ce fut particulièrement vrai ces dernières années. L'appui de DEC m'a permis de transformer ces défis en opportunités. Au-delà de l'appui financier crucial, je développe auprès d'eux la confiance nécessaire à la poursuite de ma démarche, car je crois fermement au potentiel hivernal de Tadoussac! J'ai déposé avec fierté ma demande le 8 mars 2022, il y a un an. Je suis plus que fière d'en voir l'aboutissement un an plus tard, en cette Journée internationale des femmes 2023. »

Charlotte Pozzi, propriétaire, Auberge La Merveilleuse

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

