E.D. Films, une entreprise cofondée par deux femmes, obtient une aide financière de 160 000 $ de DEC afin de développer ses marchés à l'international.

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 160 000 $ à E.D. Films. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'accroître ses capacités de commercialisation à l'international en embauchant des ressources marketing, en réalisant des campagnes publicitaires ciblées, en participant à des foires commerciales d'envergure et en acquérant des équipements numériques.

Fondé en 2013, E.D. Films (11062069 Canada Inc. - E.D. Films 8288224 Canada Inc.) est un studio d'animation multidisciplinaire composé de directeurs artistiques et techniques, de producteurs, de programmeurs, d'illustrateurs et d'artistes qui réalisent des illustrations animées personnalisées pour des films cinématographiques et immersifs, des expériences de réalité virtuelle/étendue, des jeux vidéo, des installations physiques et des dômes dans diverses industries culturelles, scientifiques et de divertissement à thème. Sa technologie et son expertise créative ont été utilisées pour des animations cinématographiques dans des espaces tels que l'Indigenous Peoples Experience à Fort Edmonton Park en Alberta et des dômes à l'échelle internationale. Emily Paige et Archita Ghosh ont cofondé, avec Daniel Gies, une entreprise dynamique qui innove constamment et qui s'est forgée une solide réputation internationale au cours des dernières années. La PME, qui a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux prestigieux, développe des contenus et des technologies axés sur l'artiste, l'humain.

Le rôle que jouent les femmes comme Emily Paige et Archita Ghosh dans le développement économique du pays est inestimable. Le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Partout au pays, les entrepreneur·e·s participent à la vitalité économique de nos communautés en créant de bons emplois. Cette annonce est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement fédéral envers les femmes entrepreneures. En investissant dans l'expansion de E.D. Films, cofondée notamment par Emily Paige et Archita Ghosh, le gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme E.D. Films sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de la grande région de Montréal. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« E.D. Films est fière d'être une entreprise dirigée et détenue par des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement depuis 2013. Avec le soutien du gouvernement fédéral par l'entremise de DEC, nous avons l'intention de continuer à faire des animations uniques qui sont conceptualisées et créées au Québec pour que les gens puissent les apprécier dans de nombreuses régions du monde et de différentes façons pour de nombreuses années à venir. »

Emily Paige, présidente, E.D. Films

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

