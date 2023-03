Camerises Mistouk, une entreprise cofondée par une femme, obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC afin d'améliorer son offre touristique et d'adopter des pratiques écoresponsables.

LABRECQUE, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Camerises Mistouk. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'implanter un économusée de la camerise et de construire un bâtiment d'accueil tout en adoptant des pratiques écoresponsables.

L'entreprise familiale Camerises Mistouk est le plus grand producteur de camerises au Québec. Depuis 2014, sa cofondatrice passionnée, Myriam Savard, souhaite faire découvrir la camerise aux amateurs de petits fruits pour ses valeurs nutritives. Avec son conjoint, madame Savard a su bâtir une entreprise dont le principal produit est la camerise, disponible fraîchement cueillie ou en autocueillette. La PME de Labrecque, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne cesse de croître et fabrique des produits transformés qui sont offerts tout au long de l'année.

Le rôle que jouent les femmes comme Myriam Savard dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme Camerises Mistouk sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Labrecque et de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« J'aimerais tout d'abord remercier DEC pour son appui dans notre projet sans lequel nous n'aurions pu aller de l'avant. La construction du bâtiment d'accueil nous permettra d'implanter notre économusée de la camerise et d'offrir des épices de la forêt boréale. Nous pourrons diversifier notre offre auprès des touristes en leur proposant des dégustations de nos produits, en plus de leur permettre de découvrir la culture de la camerise. J'ai été très inspirée par ma mère, qui était également propriétaire d'une entreprise dans mon jeune âge. Elle m'a sûrement transmis sa passion entrepreneuriale en me permettant de m'impliquer très tôt dans son entreprise. On dit que la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre! »

Myriam Savard, propriétaire, Camerises Mistouk

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC . Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

