Merci à nos généreux donateurs, et à nos employés actifs et retraités dévoués d'avoir fait de cet événement un succès

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW/ - La Fondation Air Canada a réussi à amasser plus de 765 000 $ à l'occasion de son neuvième tournoi de golf annuel, qui a connu une parenthèse d'un an attribuable à la COVID-19. Les fonds recueillis permettront de soutenir des organismes caritatifs voués à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes au Canada. Quelque 250 invités étaient présents le lundi 27 septembre au Golf Saint-Raphaël, où le tournoi s'est déroulé dans le respect des protocoles liés à la COVID-19.

« Au nom de tous les enfants et de toutes les familles dont la vie est touchée par la Fondation, je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les amis d'Air Canada qui se sont joints à nous aujourd'hui pour appuyer les activités de la Fondation, a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Leur générosité indéfectible fait particulièrement chaud au cœur cette année, car la pandémie a rendu la situation plus difficile que jamais pour bon nombre des jeunes Canadiens que nous aidons. Les fonds recueillis à cette occasion serviront à des enfants dans le besoin, certains ne déjeunant même pas tous les matins et d'autres devant parcourir de grandes distances en avion pour obtenir des soins médicaux urgents. »

« Après une année 2020 éprouvante, nous avons été très heureux de pouvoir enfin organiser ce tournoi annuel qui permet de venir en aide à des organismes caritatifs canadiens axés sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes, a ajouté Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. La Fondation a amélioré la vie de milliers d'enfants grâce au travail inlassable et remarquable d'un grand nombre de bénévoles et d'employés actifs et retraités d'Air Canada et au soutien indéfectible de nos partenaires. Le franc succès de cet événement n'aurait pas été possible sans eux. »

Une des activités organisées pendant le tournoi a permis aux golfeurs de soutenir trois organismes caritatifs sélectionnés par la Fondation Air Canada. Tous les participants ont reçu un certificat de 50 $ qu'ils pouvaient remettre à l'un de ces organismes pendant leur partie. Grâce à cette initiative, un montant total de 12 000 $ a pu être versé à la Fondation Terry Fox, à La Tablée des Chefs et à la Croix-Rouge canadienne.

Les jeunes Maika et Zachary, représentant les organismes caritatifs partenaires de la Fondation Air Canada, ont joué un rôle important durant la journée en s'occupant du très convoité kiosque de limonade. Ensemble, ils ont réussi à amasser approximativement 16 375 $.

À la clôture de l'événement, chaque invité a reçu une boîte-repas, courtoisie de la Tablée des Chefs. Les boîtes-repas non utilisées ont été remises à la Mission Old Brewery.

Cette année, la Fondation Air Canada a été fière d'accueillir TD comme commanditaire principal de l'événement. Les patrons d'honneur et les commanditaires « or » de l'événement étaient :

Pour la seule année 2020, la Fondation Air Canada a versé plus de 2,4 millions de dollars en argent et en appui non financier à 100 organismes caritatifs canadiens enregistrés, et elle a contribué à plus de 150 événements et initiatives de financement.

Outre son tournoi de golf annuel, la Fondation Air Canada organise différentes activités de financement comme le programme Chaque sou compte, qui consiste à recueillir à bord des vols d'Air Canada les dons des passagers dans toutes les devises et grâce à des tirelires disposées dans certains salons Feuille d'érable.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2018 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

