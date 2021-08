Le gouvernement du Canada appuie le projet de rénovation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec

QUÉBEC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Les lieux de diffusion artistique permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de tous les horizons de se rassembler. En investissant dans les lieux de création, le gouvernement du Canada soutient les artistes et leur production, renforce notre identité et stimule notre économie.

Aujourd'hui, au cours de sa visite au Théâtre jeunesse Les Gros Becs, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une contribution supplémentaire de 2 054 388 dollars pour le projet de relocalisation des Gros Becs dans la caserne Dalhousie, à Québec.

Cette somme s'ajoute au soutien de 3,8 millions de dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels offert en 2018. Elle permettra notamment à l'organisme de combler la hausse des coûts liée à la surchauffe du marché de la construction au Québec qui s'est intensifiée au cours des dernières années.

Le financement accordé au Théâtre jeunesse Les Gros Becs lui permettra de se doter d'un lieu permanent et adapté aux besoins des jeunes publics. L'agrandissement et la transformation des espaces, ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés, aideront l'organisme à poursuivre sa mission dans des conditions optimales qui répondent aux normes professionnelles du milieu.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans le Théâtre jeunesse Les Gros Becs afin de donner l'impulsion nécessaire à ce formidable projet, qui viendra enrichir l'offre culturelle jeunesse de Québec et donner une seconde vie à la caserne Dalhousie. À l'issue de ce chantier, les créateurs de grand talent et les jeunes artistes qui les côtoient auront accès à des lieux modernes qui leur offriront des conditions idéales pour présenter leurs œuvres. C'est un nouveau chapitre pour ce théâtre exceptionnel. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le financement annoncé aujourd'hui va permettre de boucler la boucle pour un projet important à la fois pour appuyer la culture, pour préserver le patrimoine et pour encourager la réussite de nos jeunes. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

« On voit à quel point les pouvoirs publics, dont Patrimoine canadien avec son appui indéfectible depuis le début, croient qu'il est primordial de doter la grande région de la Capitale-Nationale d'une véritable scène dédiée aux arts vivants pour le jeune public. Ce geste fort démontre l'engagement de tous les intervenants pour que ce projet puisse se rendre jusqu'au bout. »

- Jean-Philippe Joubert, directeur général, Théâtre jeunesse Les Gros Becs

« Le public, la communauté artistique et l'ensemble de nos partenaires sont mobilisés autour de ce projet des plus porteurs. Chaque nouvelle étape que nous franchissons ensemble nous approche davantage de ce moment où nous nous retrouverons tous à la Caserne pour célébrer ce nouvel espace permanent des Gros Becs. »

- Jonathan Gagnon, président, Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs est un diffuseur spécialisé en théâtre jeunesse à Québec. Depuis 1987, l'organisme contribue au développement du théâtre jeunesse dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches par la diffusion professionnelle du théâtre d'ici et d'ailleurs, de la toute petite enfance à l'adolescence.

Le projet du Théâtre jeunesse Les Gros Becs consiste à acquérir, à rénover et à agrandir la caserne Dalhousie, située en basse-ville de Québec, afin d'en faire son lieu de diffusion permanent à l'intention du jeune public. Grâce à cette transformation, l'organisme poursuivra ses activités dans un lieu confortable et il pourra accueillir davantage de spectateurs de façon plus sécuritaire.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Théâtre jeunesse Les Gros Becs

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca