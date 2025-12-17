DEC permettra à 19 PME de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, annonce des investissements de DEC totalisant 12 043 213 $ afin d'appuyer 19 projets au Québec (huit en Mauricie, cinq au Centre-du-Québec et six dans Lanaudière) dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).

Le gouvernement du Canada agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de réduire les risques, de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires.

Ces appuis de DEC permettront aux entreprises manufacturières d'améliorer leur productivité et leur capacité de production et de diversifier leurs marchés. La liste des bénéficiaires et le complément d'information sur chacun des 19 projets appuyés dans le cadre de l'IRRT sont indiqués dans le document connexe.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes comme l'IRRT pour renforcer l'économie canadienne. En appuyant les travailleurs et les entreprises dans les secteurs stratégiques, il contribue à bâtir une économique plus résiliente qui bénéficiera à l'ensemble du pays.

La croissance économique et la productivité sont les fondements de la prospérité du Canada et c'est pourquoi le gouvernement met en place les conditions propices au développement à long terme de nos entrepreneurs et de nos entreprises.

Citations

« Notre gouvernement met en place les mesures nécessaires pour répondre aux droits de douane qui touchent nos industries. Nous voulons leur donner les outils dont elles ont besoin pour rester compétitives, renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et poursuivre leur croissance. Avec l'Initiative régionale de réponse tarifaire, nous investissons dans l'économie québécoise et aidons les PME à innover, à s'adapter et à repenser leurs chaînes d'approvisionnement afin de diversifier leurs marchés et de soutenir leur croissance. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Nos entreprises font preuve d'une résilience exceptionnelle face aux défis économiques actuels. Les investissements annoncés aujourd'hui par DEC aux 19 entreprises de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière leur donneront les moyens d'améliorer leur productivité, de diversifier leurs marchés et de consolider leur position ici comme à l'international. En soutenant leur croissance, nous renforcerons la vitalité économique de nos régions. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

Faits en bref

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme. Dotée d'une enveloppe d'un milliard de dollars sur 3 ans, l'IRTT permet de verser aux PME des contributions non remboursables pouvant atteindre un million de dollars.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]