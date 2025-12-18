OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le monde change rapidement. Les États-Unis, la plus grande économie mondiale, changent fondamentalement toutes leurs relations commerciales, ce qui cause d'importantes perturbations et de grands bouleversements pour les Canadiens et les Canadiennes. Le Canada transforme son économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte et résiliente face aux secousses mondiales. Le nouveau gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires à la réalisation de grands projets d'infrastructure qui permettront de diversifier nos exportations, de faire du Canada une superpuissance énergétique et de bâtir une économie plus forte, plus durable et plus indépendante.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont annoncé une nouvelle entente de collaboration entre l'Ontario et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact.

Cette entente vise l'adoption d'une approche « un projet, une évaluation » pour les grands projets d'infrastructure menés en Ontario. Le Canada et l'Ontario mettront en œuvre un processus d'évaluation simplifié et souple qui réduit au minimum les chevauchements et accélère la réalisation des grands projets tout en renforçant les mesures de protection environnementale. L'entente permet aux deux gouvernements d'adopter le processus d'évaluation le plus efficace selon les cas, soit en s'appuyant sur le processus de l'Ontario, soit en mettant en œuvre une approche coordonnée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

L'entente garantit que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada peut fournir à l'Ontario le savoir-faire et le soutien du gouvernement fédéral dans des domaines comme la protection de l'environnement, la participation des Autochtones et la réalisation de projets durables. Elle assurera le respect des responsabilités fédérales et provinciales en matière d'environnement ainsi que la protection des droits des peuples autochtones.

Face à une profonde incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : diversifier ses partenariats à l'étranger et renforcer notre pays. Nous bâtissons en partenariat avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire du Bureau des grands projets et d'ententes visant à créer les conditions pour construire de grandes infrastructures plus rapidement, y compris celles que nous avons signées avec l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. L'entente annoncée aujourd'hui avec l'Ontario permettra d'accélérer la construction de grands projets et attirera ainsi plus d'investissements dans de nouvelles infrastructures qui feront croître l'économie, appuieront les travailleurs et leurs familles et créeront des carrières bien rémunérées.

« Le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler, à savoir bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus indépendante. Notre entente avec l'Ontario permettra de réaliser de grands projets plus rapidement, en aidant à diversifier nos partenariats commerciaux, à renforcer nos industries et à donner des moyens de réussir à plus de Canadiens et de Canadiennes grâce à des carrières bien rémunérées. Nous bâtissons un Canada fort, et nous bâtissons plus grand et plus rapidement en travaillant ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Grâce à cette entente historique, nos deux gouvernements travaillent de pair pour protéger l'Ontario et le Canada. Pour ce faire, nous éliminons les lourdeurs administratives et les chevauchements dans la réglementation qui freinent les projets d'intérêt national depuis trop longtemps. Je tiens à remercier le premier ministre Carney pour le leadership qu'il exerce afin d'accélérer les grands projets qui vont créer des emplois bien payés, bâtir une économie plus concurrentielle et autonome et aider à libérer l'énorme potentiel économique du Cercle de feu. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« En adoptant l'approche "un projet, une évaluation" en Ontario, nous simplifions les évaluations des grands projets et mettons en place un catalyseur d'investissements, de développement et de carrières bien rémunérées. Ensemble, nous ne faisons pas que renforcer l'Ontario, nous contribuons aussi à la solidité et à la résilience du Canada. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Je suis convaincue que cette entente garantira la protection de l'environnement et le respect des droits des Autochtones, tout en réduisant les chevauchements dans le cadre de l'évaluation des grands projets en Ontario. »

-- L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Plus que jamais, nous devons accélérer les échéanciers des projets et offrir une plus grande certitude aux entreprises et aux communautés qui souhaitent réaliser des projets et investir. En collaboration avec le gouvernement fédéral, nous prenons des mesures décisives pour bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère qui permettra de créer des emplois et de la prospérité pour les gens de l'Ontario, tout en préservant les mesures de protection de l'environnement. »

-- L'hon. Todd McCarthy, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et l'Ontario est la troisième du genre, après celle conclue avec le Nouveau-Brunswick plus tôt cette semaine et celle qui avait été conclue précédemment avec la Colombie-Britannique en 2019 sur les évaluations d'impact. De plus, des ententes prévues avec le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard ont fait l'objet de consultations et sont en cours de finalisation. Enfin, l'Alberta et le Canada travaillent également en vue de signer une entente de collaboration d'ici le 1er avril 2026.

Le mois dernier, le premier ministre Carney a annoncé la deuxième série de projets qui seront soumis à l'examen du Bureau des grands projets (BGP) pour générer des dizaines de milliards d'investissements supplémentaires, tout en créant les conditions propices pour un pays plus connecté, plus productif et plus ambitieux.

Ensemble, la première et la deuxième séries de projets du BGP représentent un investissement potentiel combiné de plus de 116 milliards de dollars dans notre économie, et elles créeront des milliers de carrières bien rémunérées pour les Canadiens et les Canadiennes.

Le BGP a été mis sur pied en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada , laquelle est entrée en vigueur le 26 juin 2025 dans le cadre de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne .

, laquelle est entrée en vigueur le 26 juin 2025 dans le cadre de la . Le BGP versera 40 millions de dollars sur deux ans pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer de façon constante à de grands projets, et ce, dès les premiers stades de ces derniers.

Le gouvernement fédéral a également augmenté l'enveloppe du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, pour la faire passer de 5 à 10 milliards de dollars, afin d'aider à créer des possibilités économiques à long terme et à bâtir une prospérité durable pour les peuples autochtones à l'échelle du Canada.

Selon une étude récente de Statistique Canada, les exigences réglementaires au Canada ont augmenté de 2,1 % par année entre 2006 et 2021 (37 % au total). Cette augmentation a fait chuter de 9 % la croissance des investissements dans le secteur des entreprises.

