OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Jusqu'au 22 mars 2026, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Compte d'hiver : au cœur du froid, sa première exposition consacrée aux perspectives autochtones, allochtones canadiennes et européennes. L'exposition met en lumière le langage visuel de l'hiver à travers diverses cultures et expressions artistiques. Au total, 164 œuvres y sont présentées, dont 48 proviennent de la collection du Musée, parmi lesquelles des acquisitions récentes dont certaines n'ont encore jamais été exposées.

L'exposition présente des pièces vestimentaires, des peintures, des sculptures, des textiles et des œuvres sur papier de 102 artistes du début du 19e siècle à nos jours. Parmi eux l'on compte Kenojuak Ashevak, Clarence Gagnon, Lawren S. Harris, Claude Monet, Camille Pissarro, Jin-me Yoon et Kent Monkman.

« Depuis des temps immémoriaux, les communautés de ces terres ont relevé le défi de l'hiver avec détermination et créativité. Compte d'hiver nous invite à explorer ces expériences communes », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous sommes ravis de présenter cette exposition majeure, le premier projet collaboratif entre nos équipes de conservation de l'art canadien, de l'art européen et des Voies autochtones et décolonisation. »

« Power Corporation du Canada est fière de collaborer avec le Musée des beaux-arts du Canada à l'exposition Compte d'hiver : au cœur du froid. Une exposition dynamique, passionnante et émouvante, elle met en lumière une dimension essentielle de l'expérience et de l'identité canadiennes : l'hiver », a déclaré Paul C. Genest, vice-président principal chez Power Corporation du Canada. « Cette exposition enrichit notre compréhension sur l'hiver en présentant en dialogue des artistes canadiens, européens et autochtones de premier plan. Les œuvres sont simplement magnifiques. »

Compte d'hiver : au cœur du froid est commissariée par Katerina Atanassova, conservatrice principale, Art canadien ; Wahsontiio Cross, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation ; Anabelle Kienle Ponka, Ph. D., conservatrice principale, Art européen, américain et asiatique ; et Jocelyn Piirainen, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation, au Musée des beaux-arts du Canada.

L'exposition couvre l'Amérique du Nord, l'Europe et les régions circumpolaires de l'hémisphère nord, dont le Groenland, la Norvège, la Suède et la Finlande. Elle explore les concepts de tradition, d'identité et de patrimoine de multiples façons :

Les objets historiques autochtones sont juxtaposés à des œuvres d'artistes autochtones contemporains tels que la graveuse Inuite Pitseolak Ashoona et les artistes Cris Duane Linklater et Kent Monkman , mettant ainsi en valeur les connaissances ancestrales, la narration et la critique contemporaine.







et les artistes Cris et , mettant ainsi en valeur les connaissances ancestrales, la narration et la critique contemporaine. En explorant les liens entre les plus grands peintres canadiens qui se sont rendus à l'étranger, tels que Maurice Cullen , M.A. de Foy Suzor-Côté et J.W. Morrice , et les impressionnistes français Claude Monet et Camille Pissarro , l'exposition met en lumière leurs approches différentes sur les effets de la neige.







, et , et les impressionnistes français et , l'exposition met en lumière leurs approches différentes sur les effets de la neige. Elle met en évidence un langage visuel commun entre des artistes canadiens tels que J.E.H. MacDonald et Lawren S. Harris et leurs homologues scandinaves qui les ont inspirés.

Le titre de l'exposition, Compte d'hiver, fait référence à la tradition des nations autochtones des Plaines, comme les Lakota, qui consistait à consigner visuellement les événements les plus marquants de chaque année sur une peau de bison ou un tissu. Au fil du temps, le compte d'hiver a servi à documenter la survie et à raconter des histoires, à préserver les souvenirs et à assurer la continuité culturelle, des valeurs qui résonnent tout au long de cette exposition.

Compte d'hiver : au cœur du froid a pu compter sur la générosité de nombreux musées et institutions au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi que sur des collections particulières et d'entreprises, dont les prêts ont permis de raconter l'histoire de l'hiver à travers le temps et les cultures. Parmi les prêteurs internationaux figurent l'Art Institute of Chicago, le Museum of Modern Art de New York, le musée d'Orsay à Paris, le Städel Museum de Francfort, la National Gallery de Londres et le Statens Museum for Kunst de Copenhague.

Le Musée des beaux-arts du Canada remercie chaleureusement son commanditaire principal, Power Corporation du Canada, ainsi que ses commanditaires Armstrong Fine Art Services et VIA Rail Canada. Il remercie également la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, les donateurs Don et Sheila Pether, ainsi que le gouvernement du Canada. C'est grâce à leur engagement que cette exposition a pu voir le jour.

Catalogue

Un catalogue richement illustré accompagne l'exposition. Cet ouvrage relié de 304 pages contient 165 images et des essais rédigés par les conservateurs. Il sera disponible à la Boutique et en ligne dans la semaine du 1er décembre.

Programmes publics

L'exposition se termine par un espace interactif qui propose des livres sur le thème de l'hiver et des matériaux utilisés dans les œuvres d'art que les visiteurs peuvent toucher, tels que la peau de phoque, la fourrure de castor et la stéatite. Un atelier de création artistique et des vidéos de Canadien.ne.s de tout le pays racontant leurs expériences de l'hiver complètent l'expérience.

Le public est invité à se joindre aux commissaires pour des visites guidées fascinantes de Compte d'hiver : au cœur du froid les 5 et 19 février à 18 h dans le cadre des Soirées gratuites du jeudi présentées par BMO. Des conteurs et conteuses partageront leurs histoires sur le thème de l'hiver les 21 et 28 février dans l'auditorium. Ces événements seront diffusés en direct sur Zoom, permettant ainsi au public de tout le Canada et d'ailleurs d'y assister. Visitez beaux-arts.ca pour plus de détails.

Si Compte d'hiver : au cœur du froid éveille votre imagination, vous ne voudrez pas manquer la toute nouvelle exposition du Musée canadien de l'histoire, Le Fleuve des rêves - L'impressionnisme et le Saint-Laurent, présentée jusqu'au 30 août 2026. L'exposition réunit plus de 70 œuvres réalisées il y a plus d'un siècle par des impressionnistes du Québec. Voyagez le long du fleuve Saint-Laurent à travers les yeux de ces artistes, et découvrez un paysage vibrant de couleurs, de lumière et d'atmosphère -- un monde et une culture saisis à l'instant même de leur transformation. Pour en savoir plus, visitez museedelhistoire.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

