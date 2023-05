GATINEAU, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour aider les Canadiens et garantir une solide reprise économique. En mars 2023, 865 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie occupaient un emploi. Toutefois, en raison des taux d'inflation plus élevés, de nombreux Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts, et l'augmentation des prix des biens essentiels cause un stress excessif. Dans ce contexte d'inflation mondiale et d'augmentation des coûts, le gouvernement du Canada continue d'offrir aux Canadiens l'aide dont ils ont grandement besoin.

Aujourd'hui, Statistique Canada a publié les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2021. Ces résultats indiquent que la croissance du revenu du marché médian a plus que compensé le déclin observé en 2020 et a entraîné une hausse de 3,5 % du revenu médian du marché par rapport à son niveau de 2019. Ils montrent également que le taux de pauvreté global au Canada était de 7,4 % en 2021, lorsque les prestations temporaires d'urgence liées à la pandémie versées en 2020 ont pris fin. Ce taux est inférieur au taux de 10,3 % enregistré en 2019, soit avant la pandémie, et représente près de la moitié du taux de 2015 (14,5 %), l'année de référence pour les objectifs de réduction de la pauvreté fixés par la loi au Canada.

En 2021, près de 2,3 millions de Canadiens de moins qu'en 2015 vivaient dans la pauvreté, dont 653 000 enfants, 11 000 aînés et 556 000 personnes en situation de handicap de moins. Le gouvernement demeure déterminé à atteindre son objectif consistant à réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015.

De nombreux Canadiens s'inquiètent de l'augmentation du coût de la vie et de l'incidence de ce coût élevé sur leurs finances personnelles et familiales. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue de faire des investissements importants dans le cadre de programmes sociaux ciblés et de suppléments de revenu pour réduire la pauvreté, atténuer l'insécurité alimentaire et accroître le bien-être. Il a entre autres amélioré l'Allocation canadienne pour les travailleurs, mis en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, instauré la nouvelle Prestation dentaire canadienne et annoncé le remboursement ponctuel pour l'épicerie dans le budget de 2023.

Citation

« Nous savons que de nombreux Canadiens vivent du stress et de l'inquiétude en raison du coût élevé de la vie et parce que le prix des biens essentiels a augmenté à la suite de la pandémie, qui était une situation sans précédent. Depuis 2015, le gouvernement est là pour les Canadiens et il a marqué des progrès importants en réduisant la pauvreté et en rendant la vie plus abordable. Cela dit, nous savons qu'il reste encore du travail à faire. Par l'entremise du budget de 2023, nous mettrons en œuvre de nouvelles mesures ciblées d'allégement de l'inflation pour les Canadiens qui en ont le plus besoin, et nous poursuivrons nos efforts afin de soutenir les Canadiens à faible revenu qui sont en ce moment aux prises avec l'augmentation du coût de la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le gouvernement a réalisé des investissements importants dans le cadre de programmes sociaux ciblés et de suppléments de revenu afin de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Parmi ces programmes et prestations, on compte les suivants :

l'Allocation canadienne pour les travailleurs, récemment améliorée, qui aide les travailleurs à faible revenu;



l'Allocation canadienne pour enfants, qui procure un soutien du revenu important aux familles qui élèvent des enfants;



la Sécurité de la vieillesse, récemment augmentée, qui fournit une sécurité de revenu aux aînés du Canada ;

le Supplément de revenu garanti, qui fournit une aide financière supplémentaire aux aînés admissibles qui ont un faible revenu ou n'ont aucun revenu, outre leur pension de la Sécurité de la vieillesse;



la réduction des frais de garde d'enfants dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;



la nouvelle Prestation dentaire canadienne et le supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement;



le remboursement ponctuel pour l'épicerie annoncé dans le budget de 2023.

Le taux de pauvreté global au Canada a été estimé à 7,4 % en 2021, ce qui représente une hausse par rapport au taux de 2020, soit 6,4 %, et une baisse par rapport à celui de 2015, soit 14,5 %.

Le taux de pauvreté des enfants était de 6,4 % en 2021, en hausse par rapport au taux de 4,7 % enregistré en 2020. Il y avait environ 653 000 enfants de moins vivant dans la pauvreté en 2021 qu'en 2015.

Le taux de pauvreté des aînés était de 5,6 % en 2021, en hausse par rapport au taux de 2020, soit 3,1 %. Il y avait environ 11 000 aînés de moins vivant dans la pauvreté en 2021 qu'en 2015.

En 2021, le taux de pauvreté des personnes faisant partie d'une minorité visible était de 9,5 % contre 6,5 % pour les personnes ne faisant pas partie d'une minorité visible.

En 2021, 18,4 % des Canadiens vivaient dans un ménage où l'insécurité alimentaire était minime, modérée ou grave, par comparaison à 15,7 % en 2020.

C'est la quatrième fois que les données de l'Enquête canadienne sur le revenu sont publiées depuis que le gouvernement du Canada a lancé Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

