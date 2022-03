GATINEAU, QC, le 23 mars 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour appuyer les Canadiens et l'économie du pays. Le choc économique attribuable à la pandémie a fait en sorte que le gouvernement a dû prendre des mesures sans précédent pour aider les Canadiens à faire face à ses contrecoups.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a accueilli favorablement les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2020, lesquels indiquent que les mesures rapidement mises en œuvre par le gouvernement en 2020 se sont traduites par une diminution importante du taux global de pauvreté au Canada.

Les prestations fédérales d'urgence et de relance, qui ont été mises en œuvre en 2020 dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, en plus des programmes offerts par les provinces, les territoires et les municipalités, ont joué un rôle clé dans l'atténuation des répercussions de la pandémie sur les personnes vulnérables.

De 2019 à 2020, le taux de pauvreté global a été réduit par plus d'un tiers passant de 10,3 % à 6,4 %, ce qui signifie que plus de 1,4 million de Canadiens de moins vivent dans la pauvreté, incluant 332 000 enfants et 162 000 aînés. Les mesures de soutien mises en œuvre en 2020 ont surtout appuyé les personnes dont le revenu était le plus faible, aidant les Canadiens qui étaient déjà au bord du gouffre à ne pas se retrouver dans la pauvreté. Qui plus est, en 2020, l'inégalité des revenus était à son taux le plus bas en 45 ans, ce qui indique que des progrès importants ont été marqués vers l'atteinte de l'objectif du gouvernement, qui consiste à bâtir une économie plus inclusive et résiliente.

Au Canada, le taux de pauvreté diminue de façon constante depuis 2015. Même si les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu sont encourageants, ils doivent être interprétés dans le contexte d'une année au cours de laquelle le gouvernement a offert des mesures de soutien du revenu temporaires et sans précédent. La relance se poursuit au Canada, et en février 2022, le taux de chômage était inférieur à ce qu'il était avant la pandémie de COVID-19 pour la première fois. Le gouvernement poursuivra ses efforts afin de garantir une reprise vigoureuse pour tous.

Citation

« Les mesures que le gouvernement a rapidement mises en œuvre ont aidé des Canadiens à sortir de la pauvreté, alors que la pandémie aurait pu les faire basculer dans le gouffre. Le rapport publié aujourd'hui est encourageant, mais nous savons qu'il reste encore du travail à faire pour réduire la pauvreté au Canada et garantir une reprise inclusive. Le gouvernement déploie d'importants efforts pour bâtir une économie plus résiliente et inclusive qui offre à tous les Canadiens une chance réelle et juste de réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le taux global de pauvreté du Canada était estimé à 6,4 % en 2020, alors qu'il était de 10,3 % en 2019 et de 14,5 % en 2015.

était estimé à 6,4 % en 2020, alors qu'il était de 10,3 % en de 14,5 % en 2015. Le taux de pauvreté des enfants a été réduit de moitié, passant à 4,7 % en 2020, alors qu'il était de 9,4 % en 2019. En raison de cette diminution, environ 782 000 enfants de moins vivaient dans la pauvreté en 2020 par comparaison à 2015.

Le taux de pauvreté des aînés était de 3,1 % en 2020, alors qu'il était de 5,7 % en 2019. En raison de cette diminution, environ 187 000 aînés de moins vivaient dans la pauvreté en 2020 par comparaison à 2015.

C'est la troisième fois que les données de l'Enquête canadienne sur le revenu sont publiées depuis que le gouvernement du Canada a lancé Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

a lancé Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. L'Enquête canadienne sur le revenu de 2020 comprend les taux de pauvreté des personnes faisant partie d'une minorité visible; il s'agit d'une première. En 2020, le taux de pauvreté de ces personnes était de 8 %, par comparaison à 5,8 % pour les personnes ne faisant pas partie d'une minorité visible.

Liens connexes

Enquête canadienne sur le revenu de 2020

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Bureau de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]