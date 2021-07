Le stationnement Ethel au cœur d'un projet novateur dans Verdun

MONTRÉAL, le 5 juillet 2021 /CNW Telbec/ - Fidèle à sa volonté de faciliter l'occupation transitoire ou temporaire de certains espaces publics afin de stimuler une offre commerciale, culturelle et communautaire de proximité, la Ville de Montréal est fière d'annoncer un partenariat avec la Société de développement commercial (SDC) Wellington. Cette entente prendra la forme d'un prêt pour une durée de cinq mois des deux paliers supérieurs du stationnement à étages Ethel, dans l'arrondissement de Verdun, afin de permettre la tenue d'événements ponctuels. Montréal s'est aussi engagée à investir plus de 4 M$ d'ici la fin de 2023 pour la réfection de la structure du stationnement Ethel et sa mise aux normes afin de permettre une pleine utilisation de ce bâtiment municipal.

« Ce projet novateur va exactement dans le sens de la vision que nous avons d'une ville centrée sur une vie de quartier riche et de qualité, qui offre des activités de proximité pour attirer les familles et favoriser un développement économique qui contribue à une relance verte, résiliente et inclusive. C'est aussi un très bel exemple de ce que nous pouvons faire pour contribuer à la diminution des îlots de chaleur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis plusieurs années, les paliers supérieurs 8 et 9 de cette installation ne sont pas utilisés à des fins de stationnement. Ils offrent une vue imprenable et demeurent un endroit de choix pour la tenue d'activités culturelles et festives, dans un secteur où les terrains vacants sont rares. La SDC Wellington propose d'animer ces paliers et d'y organiser des événements pour la population, en participant activement à la vie sociale, économique et culturelle de l'arrondissement, dans le respect de la Politique sur les événements écoresponsables.

« L'esplanade du stationnement Ethel, c'est la somme des rêves de nombreux individus qui portent depuis plusieurs années la vision d'un espace public inclusif, collaboratif et tout simplement extraordinaire », s'est enthousiasmé le directeur général de la SDC Wellington, Billy Walsh.

Ce projet répond à la priorité du plan stratégique Montréal 2030 d'offrir à l'ensemble de la population montréalaise des milieux de vie sécuritaires et de qualité ainsi qu'une réponse de proximité à leurs besoins, notamment par l'accroissement de l'attractivité, de la prospérité et du rayonnement de la métropole. Il s'inscrit également dans la volonté de développer des artères commerciales, des quartiers et un centre-ville attrayants, qui rehaussent la qualité de vie.

