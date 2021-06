OTTAWA, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 touche chacun d'entre nous, y compris les petites entreprises et les travailleurs indépendants. L'Agence du revenu du Canada adapte donc ses services pour leur venir en aide.

Soutien personnalisé pour vous aider à économiser temps et argent

L'Agence offre gratuitement aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants le service des agents de liaison pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales. La visite n'aura pas de conséquence fiscale et est entièrement confidentielle, puisque l'agent de liaison ne communiquera d'aucune façon les renseignements que vous discuterez avec lui à d'autres secteurs de l'Agence ou à quiconque.

Bien que l'Agence ait temporairement suspendu toutes les visites en personne et les séances d'information pour des raisons de sécurité, les agents de liaison sont toujours là pour vous aider. Vous pouvez demander une visite par téléphone ou par vidéoconférence pour votre petite entreprise ou vous inscrire à un webinaire pour votre groupe ou association de petites entreprises.

Comment ce service peut-il vous aider?

Les entreprises peuvent profiter du service des agents de liaison de deux façons :

réserver une visite personnalisée par téléphone ou par vidéoconférence; s'inscrire à un webinaire pour les associations professionnelles ou les groupes.

Lors d'une visite personnalisée, l'agent de liaison :

vous aidera à mieux comprendre vos obligations fiscales et les déductions fiscales pour les entreprises auxquelles vous pourriez avoir droit;

répondra à vos questions d'ordre fiscal ainsi qu'à vos préoccupations;

discutera des erreurs courantes en matière d'impôt et de la façon d'utiliser les points de référence financiers;

vous fournira des renseignements sur divers outils en ligne et services électroniques offerts par l'Agence;

vous fera des recommandations sur la façon d'améliorer votre système de tenue de livres;

discutera des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Lors d'un webinaire, l'agent de liaison :

expliquera les erreurs courantes en matière d'impôt;

montrera comment utiliser les points de référence financiers pour votre secteur d'activité ou d'autres secteurs semblables;

fournira des renseignements sur les services de l'Agence;

expliquera les concepts généraux et les pratiques exemplaires de la tenue de livres;

discutera des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Apprenez-en plus sur le service des agents de liaison .

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

