Le secteur forestier bénéficie d'un investissement fédéral dans l'innovation propre

THUNDER BAY, ON, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le fait d'appuyer les bonnes idées des Canadiens fera croître notre économie et prospérer nos collectivités. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada accorde du financement pour le développement de nouveaux produits novateurs dérivés du secteur forestier canadien.

Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2 millions de dollars à FPInnovations à l'occasion de l'ouverture officielle de sa bioraffinerie de pâte thermomécanique TMP-Bio, à Thunder Bay. Cette somme s'ajoute aux 5,8 millions de dollars accordés précédemment par le Canada pour l'usine pilote afin d'accélérer la mise au point, la production et la commercialisation de produits biochimiques verts dérivés de bois canadien de source durable.

Le financement supplémentaire, qui provient du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, soutiendra la mise au point du procédé par lequel FPInnovations transforme des sucres du bois en biomatériaux, pour aider à créer une industrie viable de transformation du bois en produits chimiques qui peut favoriser la diversification des économies rurales fondées sur l'exploitation forestière.

Le virage mondial vers une économie plus verte représente une occasion exceptionnelle. Du 27 au 29 mai prochains, le Canada accueillera plus de 25 pays à l'édition 2019 de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la réunion ministérielle de Mission Innovation pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Le Canada mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la cause de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et fera la promotion de son climat d'investissement. Pour en savoir plus, visitez le http://cmep-mi-vancouver2019.ca/.

Quelques faits

Organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Canada, les provinces et le secteur privé, FPInnovations se spécialise dans la recherche et l'innovation en appui à la compétitivité du secteur forestier canadien.

Le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada est doté d'un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui contribue au développement commercial des nouvelles technologies propres, de façon à réduire davantage les répercussions de l'exploitation des ressources naturelles sur l'air, la terre et l'eau, tout en améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

Citations

« Notre gouvernement soutient le secteur forestier canadien dans ses efforts pour innover et croître tout en aidant à diversifier les marchés et à créer de l'emploi dans les régions rurales. FPInnovations continue de transformer l'industrie concrètement par la mise au point de bioproduits qui nous aident à préparer un avenir fondé sur l'énergie propre. »

Don Rusnak

Député de Thunder Bay-Rainy River

« FPInnovations salue le soutien accordé par Ressources naturelles Canada à l'éco-innovation dans le secteur forestier canadien. Cet investissement démontre le potentiel considérable du secteur et ouvre la voie à une bioéconomie plus forte. En collaboration avec nos partenaires, nous montrerons le dynamisme de notre industrie en trouvant des solutions écologiques qui profiteront aux générations futures. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca