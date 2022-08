L'investissement de 4 667 000 dollars servira à aider les organismes communautaires à faciliter l'accès à des activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation au sport

TORONTO, le 16 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et plus en santé dans l'ensemble du pays. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Il renforce l'estime de soi et les compétences de leadership, tout en permettant aux gens de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement.

Afin de soutenir le sport organisé à l'échelle communautaire, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, que ParticipACTION, un organisme national, allait recevoir 4 667 000 dollars en 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

ParticipACTION lancera un appel de demandes à l'automne afin de verser des subventions à quelque 800 organismes communautaires par l'entremise du Défi Ensemble, tout va mieux et du mécanisme d'octroi déjà en place. En 2023, le Défi Ensemble tout va mieux s'adressera à des groupes dignes d'équité, y compris les Noirs, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les membres des communautés 2ELGBTQQIA+. Puisqu'il existe des facteurs identitaires croisés entre ces groupes ciblés et les personnes handicapées, celles à faible revenu, de même que les femmes et les filles, ParticipACTION s'adressera aussi à cette clientèle.

Femmes et sport au Canada, Rowing Canada Aviron, la Fondation Bon départ de Canadian Tire et SportJeunesse Canada ont été les quatre premiers récipiendaires nationaux à faire l'objet d'une annonce liée à l'initiative Le sport communautaire pour tous. Bientôt, les groupes communautaires auront plus d'occasions de présenter des demandes de financement, car les autres récipiendaires nationaux seront annoncés plus tard cet été. Ces derniers sont chargés de redistribuer les fonds aux groupes communautaires.

Comme nous l'avons annoncé dans le budget de 2021, jusqu'à 80 millions de dollars répartis sur 2 ans seront distribués au pays. L'investissement servira à faciliter l'accès à des activités sportives organisées à l'échelle locale et à éliminer les obstacles à la participation au sport.

« Chaque Canadien et Canadienne devrait avoir accès à des activités sportives et physiques de qualité. Grâce au financement versé dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus en santé partout au pays. C'est pourquoi nous appuyons des programmes comme ceux mis de l'avant par ParticipACTION. Ces programmes ont des effets réels sur les communautés, car ils permettent d'abolir les obstacles qui nuisent à la participation au sport et au maintien de la pratique sportive, et aident les personnes les plus touchées par la COVID-19 à adopter un mode de vie sain. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les Canadiens et Canadiennes ont besoin de l'activité physique et des loisirs pour être en santé physiquement et mentalement, pour développer un sentiment d'appartenance à la communauté et pour avoir du plaisir. Cependant, il y a parfois trop d'obstacles qui les empêchent de s'adonner à leurs activités préférées. Nous sommes déterminés à soutenir nos voisins dans leur quête d'un mode de vie plus sain et plus heureux, et ces investissements contribuent à l'atteinte de ces objectifs. »

-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« À ParticipACTION, nous sommes ravis de soutenir le gouvernement du Canada dans son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus en santé grâce à la pratique du sport. Sans tarder, nous allons veiller à ce que cette somme importante soit versée directement à des centaines d'organismes qui verront à offrir aux groupes dignes d'équité du pays des programmes sportifs de qualité. Grâce à ce financement, plus de Canadiens pourront retirer les nombreux bienfaits physiques, psychologiques et sociaux que procure la pratique du sport. »

-- Elio Antunes, président et directeur général de ParticipACTION

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Le 15 juin 2022, le 5 juillet 2022 et le 4 août 2022, le gouvernement du Canada a dévoilé le nom des quatre premiers récipiendaires nationaux pour l'initiative Le sport communautaire pour tous : Fondation Bon départ de Canadian Tire (6 858 000 dollars), SportJeunesse Canada (4 430 000 dollars), Rowing Canada Aviron (885 000 dollars) et Femmes et sport au Canada (2 000 000 dollars).

Les groupes communautaires sont invités à communiquer avec Femmes et sport au Canada, la Fondation Bon départ de Canadian Tire et SportJeunesse Canada pour savoir comment soumettre leurs propositions et recevoir du financement, tandis que les clubs associés à Rowing Canada Aviron seront bientôt appelés à transmettre leurs demandes à Rowing Canada Aviron pour recevoir une aide financière.

ParticipACTION est un organisme sans but lucratif national qui motive et aide les Canadiens à faire de l'activité physique une partie essentielle de leur vie quotidienne. À titre de principale marque canadienne de l'activité physique, ParticipACTION collabore avec ses partenaires, dont des organismes œuvrant dans les secteurs du sport, de l'activité physique et des loisirs, ainsi qu'avec le gouvernement et des sociétés commanditaires, afin d'aider les Canadiens à rester assis moins longtemps et à bouger plus par l'entremise d'initiatives d'engagement innovatrices et en faisant autorité en matière de réflexion.

