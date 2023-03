GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Chaque Canadien mérite une chance réelle et juste de réussir. Mais certains travailleurs au pays sont encore aux prises avec des difficultés financières alors qu'ils occupent des emplois à temps partiel, temporaires ou à salaire minimum ou peu élevé.

Pour aider à gérer l'inflation, le salaire minimum fédéral passera de 15,55 $ à 16,65$ l'heure le 1er avril 2023. Selon l'Indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 6,8 % en 2022, cette hausse contribuera à rendre la vie plus abordable pour les quelque 26 000 travailleurs canadiens qui gagnent moins que le taux actuel.

Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale doivent mettre à jour l'information sur la feuille de paie pour y inscrire le nouveau taux de salaire afin que les travailleurs et les stagiaires soient correctement rémunérés à partir du 1er avril. Dans les cas où le salaire minimum provincial ou territorial est plus élevé que le salaire minimum fédéral, les employeurs doivent appliquer le taux le plus élevé.

Le salaire minimum fédéral s'applique à tous les secteurs privés sous réglementation fédérale, y compris les banques, les services postaux et de messagerie, de même que les transports interprovinciaux aériens, ferroviaires, routiers et maritimes.

Pour en savoir plus, consultez la page Salaires, salaire minimum, retenues salariales et recouvrement de salaire ou communiquez avec le Programme du travail au 1-800-641-4049.

Citations

« Le coût de la vie est en hausse, alors nous faisons en sorte que les salaires le soient aussi. C'est en protégeant les travailleurs que l'on peut faire croître l'économie et accroître la prospérité pour tous. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

La partie III (normes du travail) du Code canadien du travail a été modifiée pour établir le salaire minimum fédéral à 15 $ l'heure, ce qui augmentera avec l'inflation. La mesure est entrée en vigueur le 29 décembre 2021. Chaque année le 1 er avril, le salaire minimum fédéral est ajusté en fonction de l'Indice des prix à la consommation du Canada (basé sur l'année civile précédente). Le premier ajustement est entré en vigueur le 1 er avril 2022.

a été modifiée pour établir le salaire minimum fédéral à 15 $ l'heure, ce qui augmentera avec l'inflation. La mesure est entrée en vigueur le 29 décembre 2021. Chaque année le 1 avril, le salaire minimum fédéral est ajusté en fonction de l'Indice des prix à la consommation du (basé sur l'année civile précédente). Le premier ajustement est entré en vigueur le 1 avril 2022. Ce changement s'applique aux travailleurs et aux stagiaires des secteurs privés sous réglementation fédérale, y compris les banques, les services postaux et de courrier, de même que les transports interprovinciaux aériens, ferroviaires, routiers et maritimes. La hausse du salaire minimum fédéral aura une incidence directe sur environ 26 000 travailleurs dans ces secteurs qui gagnent moins que le taux actuel.

Au cours des dernières années, le gouvernement a œuvré sur différents fronts pour s'assurer que chaque Canadien a une chance juste et égale d'atteindre son plein potentiel et d'avoir des conditions de travail décentes. Parmi les mesures prises figurent :

l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale et du Règlement sur l'équité salariale , pour que les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale;

et du pour que les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale;

l'élaboration (en cours) d'une politique sur le droit à la déconnexion pour aider à améliorer l'équilibre travail-vie personnelle par l'établissement d'attentes claires concernant l'utilisation des appareils électroniques après les heures de travail;



un engagement à faire avancer les modifications proposées au Code canadien du travail visant à :

visant à :

inclure la santé mentale comme élément spécifique de la santé et de la sécurité au travail;





permettre aux travailleurs à la demande (y compris ceux qui sont embauchés par des plateformes électroniques) de bénéficier des protections en matière de travail.

