Le 1er avril 2022, le salaire minimum fédéral passera de 15 $ à 15,55 $ l'heure. Pour ceux qui travaillent dans des provinces ou des territoires où le salaire minimum est plus élevé, c'est ce dernier qui s'appliquera.

Le salaire minimum fédéral, qui est entré en vigueur le 29 décembre 2021, est rajusté automatiquement chaque année, le 1er avril, en fonction de l'augmentation annuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. On garantit ainsi que le salaire minimum fédéral suit le rythme de l'inflation. Le rajustement de 2022 correspond à l'augmentation moyenne de 3,4 % de l'IPC au cours de la dernière année civile; il est arrondi au multiple de 5 cents le plus proche.

Ce changement s'applique aux travailleurs et aux stagiaires du secteur privé sous réglementation fédérale, dont font partie les banques, les services postaux et de messagerie et les entreprises de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime qui traversent les frontières provinciales. Le secteur sous réglementation fédérale, qui inclut les sociétés d'État fédérales, compte environ 18 500 employeurs pour lesquels travaillent 955 000 personnes (environ 6 % de tous les employés au Canada).

Pour ceux qui occupent des emplois au salaire minimum et doivent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, chaque dollar compte. Que ce soit pour payer l'épicerie, le logement ou simplement pour joindre les deux bouts, l'augmentation du salaire minimum entraîne de nombreux avantages pour les travailleurs touchés.

