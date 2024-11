SINGAPOUR, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Pour la cinquième année d'affilée, le réseau Star Alliance a reçu le prix de la Meilleure alliance de transporteurs aériens au monde aux prestigieux World Travel Awards. L'annonce a été faite à Madère, au Portugal, le 24 novembre 2024 à l'occasion du gala de remise des prix, en présence de l'élite du tourisme mondial.

Plus tôt cette année, en juillet 2024, lors de la cérémonie pour l'Amérique du Nord, le salon Star Alliance à l'aéroport international de Los Angeles a également obtenu une reconnaissance importante et confirmé sa première place en remportant pour la cinquième année d'affilée le titre de Meilleur salon aéroportuaire en Amérique du Nord.

Exprimant sa gratitude pour cette récente distinction, Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré : « Nous sommes réellement honorés de recevoir de nouveau le titre de Meilleure alliance de transporteurs aériens au monde. Cette réussite reflète le dévouement collectif des employés du réseau Star Alliance et des transporteurs membres, de même que leur engagement à offrir des expériences de voyage fluides. Nous tenons également à remercier du fond du cœur nos précieux clients pour leur soutien et leur confiance indéfectibles. »

Les World Travel Awards, qui en sont maintenant à leur 31e édition, reconnaissent et célèbrent l'excellence dans divers secteurs du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie. Les gagnants sont sélectionnés au moyen d'un sondage mondial qui fait aussi bien appel à de hauts dirigeants qualifiés du secteur du voyage qu'à des acheteurs de voyages destinés aux consommateurs.

« Nous félicitons chaleureusement le réseau Star Alliance, qui a remporté le titre de Meilleure alliance de transporteurs aériens au monde pour l'année 2024, a indiqué Graham E. Cooke, fondateur des World Travel Awards. Cette réalisation remarquable met en lumière la façon dont le réseau rehausse les standards en matière d'alliances dans l'industrie du transport aérien. L'énergie que met le réseau à offrir aux clients des voyages sans tracas, de la réservation à l'expérience aéroportuaire, en passant par les correspondances et la fidélisation, est inégalée. Le dévouement que manifeste toute l'équipe du réseau Star Alliance constitue une véritable inspiration. »

En plus de ce prix pour le réseau Star Alliance dans son ensemble, plusieurs transporteurs membres ont également remporté des victoires individuelles cette année, mettant en valeur la force collective et l'excellence du service dont bénéficient les voyageurs du monde entier. Les transporteurs membres ont reçu des prix dans quatre catégories, notamment dans celle des meilleurs transporteurs aériens à destination de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose actuellement 17 500 vols quotidiens reliant plus de 1 150 aéroports dans 189 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

