Ambar Franco nommée au poste de vice-présidente - Expérience client pour renforcer l'engagement à offrir un leadership diversifié et une expertise sectorielle

SINGAPORE, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le réseau Star Alliance, la plus importante alliance mondiale de transporteurs aériens, a présenté ses principales nominations à la direction, qui ont pour but d'améliorer son orientation stratégique visant à offrir une expérience fluide aux clients des transporteurs membres lorsqu'ils voyagent dans le réseau Star Alliance.

Ambar Franco se joint au réseau Star Alliance à titre de vice-présidente - Expérience client. Elle dirigera l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives visant à améliorer l'expérience globale des clients au sein de l'alliance, depuis la réservation jusqu'à la fidélisation continue après le voyage, en passant par les aéroports et les correspondances entre les transporteurs membres Star Alliance. Elle apporte une expertise considérable de l'industrie du voyage, et a récemment occupé des postes de haut niveau liés à l'expérience client au sein du groupe hôtelier Mandarin Oriental.

Luc Lachoix, vice-président - Solutions numériques et Technologie, est responsable de l'architecture, de l'exploitation et de la sécurité de la TI, et est chargé de répondre aux besoins en TI des secteurs de l'expérience client et de la fidélisation du réseau Star Alliance. Il a occupé divers postes au sein de l'industrie du transport aérien, dont des postes de direction pour de grandes entreprises spécialisées dans les technologies de voyage, notamment Amadeus et Sabre.

Renato Ramos, vice-président - Stratégie, dirige les initiatives stratégiques, la planification commerciale et la collaboration interfonctionnelle du réseau Star Alliance. Employé du réseau Star Alliance depuis sept ans, il occupait auparavant le poste de directeur - Fidélisation. Il est un expert chevronné de l'aviation et a occupé d'autres postes chez Avianca et LATAM Airlines.

Gayatheri Silvakumer, vice-présidente - Employés et Culture, dirige la mise en œuvre de la vision du développement culturel et du capital humain du réseau Star Alliance, en se concentrant sur la fidélisation des talents et le développement organisationnel. Elle a occupé plusieurs postes de haut niveau dans le domaine des ressources humaines dans divers secteurs et au sein d'organisations telles que McCann Worldgroup, Bombardier et Rolls-Royce.

« Je suis ravi de travailler avec une équipe de direction aussi diversifiée, a déclaré Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance. Chaque membre apporte sa vaste expérience, acquise au sein ou à l'extérieur du secteur du transport aérien, pour accélérer notre mission d'offrir une expérience client fluide aux principaux points de contact durant les voyages. Ambar, Luc, Renato et Gayatheri sont tous passionnés par notre vision et par l'idée de la concrétiser, toujours en gardant à l'esprit les clients de nos transporteurs membres. »

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Thai Airways International, Turkish Airlines et United Airlines.

Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose actuellement 17 500 vols quotidiens reliant plus de 1 150 aéroports dans 189 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

