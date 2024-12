− Le président et chef de la direction d'Air Canada succède en tant que président à Scott Kirby, chef de la direction de United Airlines

SINGAPOUR, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, a été élu nouveau président du conseil de direction du réseau Star Alliance. Il succède à Scott Kirby, chef de la direction de United Airlines, qui occupait le poste depuis décembre 2020.

Theo Panagiotoulias (gauche) et Michael Rousseau (droite). (Groupe CNW/Star Alliance)

« Je me réjouis de collaborer avec le conseil au cours des deux prochaines années afin de continuer à déployer des efforts qui visent à offrir une expérience fluide à nos clients, a déclaré M. Rousseau en acceptant le poste de président. Au sein du réseau Star Alliance, nous nous engageons à progresser vers notre vision d'un monde connecté sans effort, et j'invite chaque société aérienne membre à se joindre à moi pour concrétiser cette vision en 2025 et dans les années à venir. »

En tant que président du conseil de direction du réseau Star Alliance, M. Rousseau dirigera les deux réunions annuelles du conseil, dont il sera le porte-parole, et guidera l'orientation stratégique des activités du réseau, la plus grande alliance de transporteurs aériens du monde, qui regroupe 25 sociétés aériennes membres.

Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a félicité M. Rousseau pour son nouveau poste : « Je suis ravi d'accueillir Michael Rousseau, l'un des chefs de la direction les plus chevronnés du conseil, comme nouveau président. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec lui pour concrétiser la nouvelle vision du réseau Star Alliance. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Scott Kirby pour ses contributions et son soutien remarquables au réseau Star Alliance durant les quatre dernières années. »

Les 25 sociétés aériennes membres sont représentées par leur chef de la direction respectif au conseil de direction du réseau Star Alliance, qui est l'instance dirigeante du réseau et assure l'orientation stratégique globale.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose plus de 17 000 vols quotidiens reliant plus de 1 200 aéroports dans 190 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

Consultez notre site Web ou suivez-nous sur les médias sociaux : X | Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube

SOURCE Star Alliance

Service de presse Star Alliance : +65 8729 6691; [email protected]