Air Canada commence à relancer des vols pour permettre aux clients de se rendre à destination

Les premiers départs sont les vols AC009 de Toronto à Tokyo - Narita , AC556 de Vancouver à Los Angeles et AC489 de Montréal à Toronto

Nous prévoyons le départ de 155 vols aujourd'hui, de Toronto , de Montréal et de Vancouver , en Amérique du Nord et à destination de l' Europe , de l'Asie et du Pacifique Sud

Mise en place d'une politique spéciale en cas de perturbation, qui permet de couvrir les dépenses liées au transport des clients

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Avec les départs des vols AC009 de Toronto à Tokyo-Narita, AC556 de Vancouver à Los Angeles et AC489 de Montréal à Toronto, Air Canada a repris ses activités aujourd'hui pour permettre aux Canadiens de se rendre à destination. Ces trois vols étaient les premiers des 155 prévus dans la journée, alors que le transporteur aérien reprend progressivement ses activités, en commençant par un nombre restreint de vols internationaux ce soir. Le nombre de vols augmentera graduellement à mesure que le transporteur rétablira ses liaisons au Canada, aux États-Unis et dans le monde au cours des prochains jours.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous nous concentrons à permettre à nos clients de se rendre à destination, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d'Air Canada. La reprise des activités mondiales prendra jusqu'à dix jours, car les appareils et les équipages ne sont pas positionnés là où ils le devraient. De plus, des vérifications de maintenance obligatoires sont requises, car les appareils sont cloués au sol depuis plus de trois jours. Malheureusement, pendant cette période, certains vols seront annulés jusqu'à ce que l'horaire soit stabilisé. Nous en aviserons les clients bien à l'avance et nous leur offrirons des options.

« Lorsque les clients achètent un billet d'Air Canada, nous nous engageons à les transporter en toute sécurité et à temps. À la suite de cette interruption des activités, nous savons que la confiance de nos clients a été ébranlée. Nous travaillons fort à la regagner entièrement, en commençant par leur permettre de reprendre leur route. Pour ce faire, nous mettrons en place dès demain une politique spéciale visant à couvrir les dépenses de déplacement que les clients pourraient avoir engagées pour se rendre à destination pendant cette interruption. De plus, nous avons ajouté un tableau de bord à notre site Web afin que chacun puisse suivre de manière transparente nos progrès à mesure que nos activités reprendront leur cours normal. Nous avons hâte d'accueillir de nouveau nos clients et nos agents de bord dans nos appareils », a conclu M. Nasr.

Le tableau de bord sur la reprise est disponible dès maintenant sur la page www.aircanada.com/action. Vous pourrez consulter la politique spéciale en cas de perturbation à compter du 20 août 2025 au même endroit.

Alors qu'Air Canada accélère la reprise de ses activités, les clients ne doivent se rendre à l'aéroport que s'ils détiennent une réservation confirmée et que leurs vols sont affichés comme prévus. L'état des vols peut être vérifié à aircanada.com ou dans l'application Air Canada. Les clients dont les vols sont annulés peuvent obtenir un remboursement complet ou un crédit de voyage. Ils peuvent également demander une nouvelle réservation auprès de nos partenaires Star Alliance ou d'autres transporteurs aériens, bien que leur capacité soit limitée en raison de la période de pointe estivale. Afin de faciliter le processus de modification de réservation, Air Canada a mobilisé 5 000 agents pour aider les clients à trouver d'autres options de voyage. Les clients trouveront plus d'information sur leurs options de voyage, notamment une foire aux questions, à l'adresse www.aircanada.com/action.

Les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz et PAL continuent d'être exploités normalement.

