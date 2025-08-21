Complément à la politique de modification de réservation souple déjà en place pour couvrir les dépenses de transport

Le parc aérien au complet est remis en service aujourd'hui

Transport de plus de 127 000 clients aujourd'hui à travers le réseau mondial

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Air Canada continue d'accélérer la reprise de ses activités et prévoit déployer presque l'intégralité de son réseau d'ici le vendredi 22 août. Aujourd'hui, la société aérienne a mis à jour sa politique de bonne volonté pour couvrir les frais d'hébergement supplémentaires raisonnables et les dépenses personnelles engagées par les clients en raison du conflit de travail. La politique spéciale mise à jour s'applique aux clients dont le voyage initial a été perturbé entre le 15 et le 23 août 2025 inclusivement et s'appuie sur la politique de modification de réservation souple mise en œuvre plus tôt pour couvrir les frais de transport.

« L'engagement et l'expertise exceptionnels de nos 40 000 collègues à Air Canada nous ont permis de rétablir les opérations plus tôt que prévu, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d'Air Canada. Nous prévoyons maintenant un retour à un horaire très proche de la normale demain. Nous présentons nos plus sincères excuses à tous les clients dont les plans de voyage ont été perturbés. Et nous nous engageons à rectifier le tir pour tous les clients, particulièrement ceux qui ont été bloqués pendant leur voyage. Plus tôt cette semaine, nous avons pris un engagement spécial de rembourser les frais de transport déboursés, y compris ceux engagés auprès d'autres sociétés aériennes, ferroviaires, terrestres ou maritimes. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en appliquant nos politiques pour corriger la situation. Ce plan mis à jour comprend le remboursement des frais raisonnables d'hébergement, de repas, de transport nécessaire et autres dépenses. »

Politique spéciale en matière de frais de déplacement

Les clients qui ont subi des annulations et des retards entre le 15 et le 23 août et qui ont engagé des dépenses raisonnables pour des séjours à l'hôtel, des repas, le transport terrestre ou d'autres dépenses sont admissibles à un remboursement pour les membres de leur groupe de voyage.

Les réclamations doivent être appuyées par des reçus et soumises par l'intermédiaire du portail des relations clientèle de la société aérienne.

de la société aérienne. Air Canada traitera les réclamations le plus rapidement possible, mais en raison du volume attendu, cela pourrait prendre de quatre à six semaines.

La politique spéciale, qui va au-delà de nos obligations légales, couvre les frais raisonnables d'hébergement, de repas, de transport et autres dépenses.

La politique de modification de réservation souple se poursuit

Plus tôt cette semaine, Air Canada a mis en place une politique en cas de perturbation pour couvrir les dépenses de transport que les clients pourraient avoir engagées pour se rendre à destination pendant le conflit de travail. Dans le cas où il serait impossible pour Air Canada de modifier les réservations des clients, nous couvrirons les frais de transport de ceux dont le vol prévu pendant la période du 15 au 23 août a été annulé, et qui avaient pris volontairement d'autres arrangements de voyage. Voici des précisions supplémentaires concernant l'admissibilité :

les clients qui ont reçu un courriel d'Air Canada indiquant que la Société n'était pas en mesure de modifier leur réservation, ou à qui seules des options de vol dont le départ était prévu plus de cinq jours après leur date de départ initiale ont été proposées;

les clients qui ont acheté eux-mêmes un billet pour un vol d'un autre transporteur dans la même cabine que celle de leur vol initial ou dans une cabine inférieure;

les clients peuvent également demander un remboursement pour d'autres options de transport utilisées pour se rendre de leur point d'origine initial à leur destination (autocar, traversier, voiture, etc.);

les clients doivent avoir réservé les autres moyens de transport à un tarif raisonnable et économique, et leur permettant d'atteindre leur destination le plus rapidement possible.

Des renseignements supplémentaires sur les politiques de dépenses et de transport exceptionnelles se trouvent à l'adresse www.aircanada.com/action.

