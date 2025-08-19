Les clients peuvent réserver leurs vols et voyager en toute confiance

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé qu'elle reprendra graduellement ses activités aujourd'hui après avoir conclu un accord issu de médiation avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dans le cadre d'un processus supervisé par un médiateur mutuellement convenu, William Kaplan. Les discussions de médiation ont été entamées à la condition que le syndicat s'engage à ce que les 10 000 agents de bord de la société aérienne retournent immédiatement au travail, permettant à Air Canada et à Air Canada Rouge de reprendre leurs activités, arrêtées depuis le 16 août.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« La suspension de notre service est extrêmement difficile pour nos clients. Nous regrettons profondément les répercussions de ce conflit de travail sur eux et nous nous en excusons, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Maintenant, notre priorité est de les amener à destination le plus rapidement possible. La reprise de service d'un grand transporteur comme Air Canada est une tâche complexe. Le rétablissement complet de nos activités pourrait prendre une semaine ou plus. Nous demandons donc à nos clients de faire preuve de patience et de compréhension au cours des prochains jours. Je tiens à les assurer que tout le monde à Air Canada fait tout son possible pour leur permettre de prendre bientôt place à bord d'un vol. »

Les premiers vols sont prévus dans la soirée du 19 août. Toutefois, les clients sont avisés que le retour à un service complet et régulier de la société aérienne pourrait prendre de sept à dix jours, les appareils et les équipages n'étant pas positionnés là où ils le devraient. Au cours de ce processus, certains vols seront annulés dans les sept à dix prochains jours, jusqu'à ce que l'horaire soit stabilisé.

Seuls les clients détenant des réservations confirmées et dont les vols sont affichés comme prévus doivent se rendre à l'aéroport (vérifiez l'état de votre vol à aircanada.com ou sur l'application mobile Air Canada avant de vous rendre à l'aéroport). Air Canada offrira des options aux clients dont les vols sont annulés, notamment un remboursement complet, un crédit pour un voyage futur, ou encore de nouvelles réservations auprès d'autres transporteurs aériens, bien que la capacité soit actuellement limitée en raison de la période de pointe estivale.

Comme il est d'usage, Air Canada ne commentera pas l'accord avant la fin du processus de ratification. Pendant toute ratification ou selon le processus d'arbitrage exécutoire, une grève ou un lock-out n'est pas envisageable, ce qui signifie que les clients peuvent planifier, réserver et voyager avec Air Canada en toute confiance.

