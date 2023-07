MONTRÉAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - La CDPQ et sa filiale CDPQ Infra ont inauguré aujourd'hui, en présence du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, de M. François Legault, premier ministre du Québec, et de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, la première antenne du Réseau express métropolitain (REM), reliant Brossard à la Gare Centrale.

Les dignitaires ainsi que les membres du public présents ont alors pu prendre part à la première traversée officielle de ce tronçon de 16,6 km reliant le centre-ville de Montréal à Brossard en 18 minutes.

Cette première étape majeure, marquant le début de la mise en service d'un nouveau réseau structurant, efficace et durable, facilitera les déplacements de plus de 30 000 personnes qui se rendront quotidiennement au travail ou à l'école, vers leurs lieux de loisirs, leurs rendez-vous, ou en visite chez leurs proches.

Entièrement automatisé et électrique, le REM, une fois complété, permettra de réduire les émissions de GES de 100 000 tonnes par année. De plus, avec ses 67 kilomètres pour l'ensemble du réseau, il sera la plus longue ligne de métro automatisé au monde.

Le public est invité à venir vivre l'expérience du nouveau métro léger, gratuitement, tout au long de la fin de semaine du 29 et 30 juillet. Des activités seront également organisées sur l'Esplanade PVM, à Place Ville Marie, toute la fin de semaine pour souligner cette étape historique. Le service régulier de l'antenne Rive-Sud débutera le lundi 31 juillet.

Les usagers peuvent s'informer des détails du nouveau service dès aujourd'hui, en consultant la section Se déplacer du site REM.info.

Citations

« Le REM transformera la façon dont les gens se déplacent dans la grande région de Montréal. Plus grand projet de transport public entrepris au Québec au cours des 50 dernières années, le REM garantira que les Montréalais et tous les Canadiens profitent d'un service de transport vers l'aéroport international Montréal-Trudeau qui est à la fois efficace et propre. Nous sommes un partenaire de taille dans ce projet d'envergure. »

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le REM va améliorer la mobilité dans la grande région de Montréal. C'est un bel exemple de nos efforts pour donner aux Québécois des infrastructures de transport en commun rapides, écologiques et pratiques. Un grand défi, c'est de desservir ceux qui restent en banlieue, hors des centres-villes, et c'est exactement ce que le REM va permettre. J'ai confiance qu'on s'en va dans la bonne direction, et que si on offre aux Québécois du transport collectif moderne, rapide et efficace, de plus en plus de gens vont s'en servir. »

- François Legault, premier ministre du Québec

« Une étape majeure vient d'être franchie dans la réalisation de ce tout nouveau système de transport qui aura un impact sur le quotidien de milliers de gens de la grande région de Montréal, et nous en sommes très fiers. Le REM est au cœur de notre double mandat puisqu'il générera des retombées économiques importantes pour le Québec et que chaque fois qu'un usager montera à bord, il contribuera à financer sa retraite. C'est un véritable projet signature qui amènera des bénéfices concrets aujourd'hui et pour les générations futures. »

- Charles Emond, président et chef de la direction, CDPQ

« Passer d'une idée à sa concrétisation est un accomplissement réalisé par les milliers de personnes qui travaillent sans relâche depuis maintenant 5 ans sur la construction de ce projet majeur pour la grande région métropolitaine. Je tiens à remercier personnellement tous ces artisans du REM, leur travail collectif permet aujourd'hui à des milliers de citoyens d'avoir accès à un tout nouveau service de mobilité durable, fréquent et efficace. »

- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

« L'inauguration du premier tronçon du REM marque un jalon important dans l'histoire de la métropole et l'entrée dans une nouvelle ère de la mobilité à Montréal. Ce nouveau lien structurant est l'une des clés pour assurer la vitalité de notre centre-ville et, éventuellement, pour redévelopper et densifier le secteur Bridge-Bonaventure. Ce projet ambitieux s'inscrit dans notre vision pour une métropole plus accessible et résiliente pour les générations à venir. »

- Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« La mise en service du REM nous fait vivre un moment historique, une véritable révolution dans nos manières de nous déplacer collectivement et de penser le futur de nos villes. À Brossard, les trois stations du REM sont des pôles de développement très importants et des milieux de vie qui deviendront vite des emplacements de choix. Imaginez, partir de la station terminale de Brossard et vous retrouver à la station de la Gare Centrale de Montréal en passant par le tablier du nouveau pont Samuel-De Champlain, tout ça, en l'espace de quelques minutes. Brossard est très fière d'accueillir sur son territoire ce projet innovateur en transport collectif. Une fierté pour tous! »

- Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard

« L'entrée en service de ce premier tronçon du REM marque le début d'une nouvelle ère en matière de mobilité. Ce mode de transport inédit, qui viendra s'intégrer aux différents réseaux existants, va en effet modifier notre façon de nous déplacer dans la région métropolitaine de Montréal. CDPQ Infra et ses partenaires ont toutes les raisons d'être fiers du travail accompli. J'invite la population à monter à bord pour en découvrir les nombreux bénéfices. »

- Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'arrivée du REM, plus important projet de transport collectif au Québec depuis l'avènement du métro en 1966, transformera de façon durable la mobilité des citoyens qui se déplacent entre la Rive-Sud et Montréal. C'est l'aboutissement d'un travail colossal réalisé par les partenaires de la région métropolitaine, soit exo, le RTL et la STM, qui ont procédé à une révision de leurs réseaux de bus afin d'assurer une desserte complètement intégrée. Nos équipes sont prêtes à accueillir les usagers pour leur procurer la meilleure expérience et les encourager à adopter ce mode de transport moderne et 100 % électrique. »

- Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport (ARTM)

« Nous sommes fiers et heureux de lancer le REM avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Quelle joie de développer les dernières technologies de métro sans conducteur d'Alstom au Québec et d'appuyer la Ville de Montréal dans ses efforts de décarbonisation de la mobilité pour rendre notre monde et nos villes plus faciles à vivre, plus vertes et plus respectueuses de l'environnement. Nous remercions vivement la CDPQ pour son soutien continu ici, à Montréal, et ailleurs en tant qu'actionnaire principal d'Alstom. »

- Henri Poupart-Lafarge, président-directeur général d'Alstom

« Bâtir le REM représente bien plus que de la construction ou de l'ingénierie, c'est l'occasion de bâtir l'avenir. Pour y arriver, nous avons rassemblé plus de 4 000 hommes et femmes, de 59 nationalités. Je veux les remercier chaleureusement, ainsi que leurs familles, sans qui aucun de nos efforts n'auraient été possibles. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration de GPMM et du soutien de nos partenaires (SNC-Lavalin, Dragados, Aecon, Pomerleau et EBC), et surtout du leadership et de la résilience exceptionnels de CDPQ Infra. »

- Jaime Freyre, directeur de projet du consortium NouvLR

« Nous sommes fiers de notre investissement dans le REM, l'un des plus importants projets d'infrastructure de transport en commun au Canada, dont l'ouverture initiale permettra de désengorger la ville de Montréal et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'exploitation initiale de notre premier et plus large investissement démontre l'impact de notre travail. Il s'agit de l'un des près de 30 investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada en cours de construction ou en développement dans l'ensemble du pays. »

- Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

« Le lancement du Réseau express métropolitain (REM) illustre bien que l'électrification des transports ne concerne pas uniquement les véhicules électriques individuels. Le transport en commun électrique représente un pilier essentiel d'une économie sobre en carbone, et Hydro-Québec est honorée d'avoir joué un rôle crucial dans ce projet. »

- Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures et du système énergétique d'Hydro-Québec

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

L'antenne du REM sur la Rive-Sud en bref :

16,6 km de voies doubles

Treize rames de quatre voitures

Cinq nouvelles stations

Service 20 h sur 24 h

Traversée en moins de 18 minutes

Fréquence de passage variant de 3 min 45 s en heure de pointe à 7 min 30 s hors des heures de pointe

Intégration d'un système de transport durable et structurant sur le pont Samuel-De Champlain

Deux nouveaux ponts (chenal de l'Île-des-Sœurs et canal de Lachine )

) Un centre d'entretien et un centre de contrôle à la fine pointe de la technologie

