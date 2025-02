MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - CDPQ Infra dévoile la liste des artistes qui réaliseront cinq nouvelles œuvres qui seront installées dans les stations du REM au cours de l'année. Ces œuvres permanentes accompagneront les usagères et usagers dans leurs déplacements du centre-ville de Montréal jusqu'à l'Ouest de l'île, Laval et Deux-Montagnes. Elles font partie du programme d'art public du REM « UNIR » ainsi que de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et du ministère de la Culture et des Communications. En tout, ce sont près de 8 millions de dollars qui seront investis dans un total de

12 œuvres permanentes, présentes à plusieurs endroits sur le réseau du REM.

Art public - Dévoilement de cinq nouvelles œuvres permanentes destinées aux futures stations du REM (Groupe CNW/CDPQ Infra Inc.)

Michelle Bui , Filets | Station Sainte-Dorothée

| Station Sainte-Dorothée Éliane Excoffier , La légèreté des horizons | Station Bois-Franc

, | Station Bois-Franc Valérie Blass, Faire chanter les points d'appui | Station Anse-À-l'Orme

| Station Anse-À-l'Orme Diane Morin , In/ animation (la forêt qui nous habite) | Station Gare Centrale

, | Station Gare Centrale Patrick Bernatchez , Mars | Station Deux-Montagnes

Ces œuvres s'ajouteront à celles qui ornent déjà des stations du REM. Les usagères et les usagers peuvent admirer les œuvres de David Armstrong IV à la station Brossard et de Chih-Chien Wang à la station Panama. Ils pourront bientôt découvrir les mosaïques de Manuel Mathieu à la station Edouard-Montpetit, lors de la mise en service prévue en octobre 2025.

« L'art public est un élément important du projet REM. Nous allons léguer à la grande région de Montréal un réseau de transport structurant qui en redéfinira les déplacements. Intégrer des œuvres d'art au projet est une façon d'agrémenter les déplacements de nos usagères et de nos usagers, de soutenir la culture québécoise et ses artistes et de donner une âme au REM. »

- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

« Inspiré par l'union de l'art, des usagers et des quartiers desservis par le REM, notre programme d'art public vise à sélectionner des œuvres qui s'intégreront parfaitement à leur milieu et ainsi créer un lien puissant avec les citoyens. Ces cinq nouvelles œuvres ont toutes le potentiel de devenir une composante identitaire forte dans la grande région métropolitaine. »

- Marie-Justine Snider, conservatrice de la CDPQ

Un programme de médiation culturelle sera mis en place pour faire le pont avec les communautés où l'on retrouvera ces œuvres permanentes.

Un concours de sélection sera lancé en 2025-2026 pour identifier les artistes qui se chargeront des œuvres d'art public prévues aux stations Pierrefonds-Roxboro et Côte-de-Liesse. Les stations McGill et Marie-Curie disposeront aussi d'œuvres permanentes dont les détails seront divulgués ultérieurement.

