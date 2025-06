QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - TramCité franchit un cap important aujourd'hui avec le dévoilement des consortiums qualifiés pour deux contrats majeurs dans le cadre des demandes d'expression d'intérêt (DEI) pilotées par CDPQ Infra.

Les DEI, une étape importante d'un processus d'approvisionnement rigoureux, permettent de qualifier les consortiums avant de recueillir leurs propositions en énonçant les compétences, les qualifications et l'expérience recherchées. L'objectif est de s'assurer que les propositions soient à la hauteur de l'expertise désirée.

Ce nouveau développement témoigne de l'engagement commun des trois partenaires impliqués dans TramCité - le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CDPQ Infra - à agir rapidement mais minutieusement pour réaliser ce projet d'infrastructure, le plus grand dans l'histoire récente de la Capitale-Nationale.

Consortiums qualifiés

Les consortiums qualifiés seront invités à déposer leurs propositions pour les contrats relatifs aux travaux civils et aux systèmes. Le contrat civil inclut l'excavation du tunnel sous la Colline parlementaire, la construction de bâtiments, la construction et la réfection des ponts, viaducs et autres ouvrages d'art. Le contrat systèmes inclut les voies ferroviaires, les systèmes d'énergie de traction, les systèmes électriques, de communication et de signalisation ferroviaire et routière. Les consortiums auront jusqu'à la fin de l'année pour compléter cette étape.

Voici les groupes retenus dans chaque catégorie et les entreprises qui les composent :

Contrat civil

COLLECTIF TRAM e , composé de : Janin Atlas inc. Sous-traitant Ingénierie : consortium Systra Canada/TetraTech, soutenus par Stantec, EXP, GHD, et STGM, Provencher_Roy

, composé de :

POMERLEAU-AECON , composé de : Pomerleau Grands Projets inc. Groupe Aecon Québec Ltée Sous-traitants Ingénierie : AtkinsRéalis, Egis, soutenus par GroupeA et Bisson Fortin

, composé de :

TRAM ALLIANCE , composé de : Construction Kiewit Cie EBC Inc Sous-traitant Ingénierie : Kiewit Conception, soutenus par WSP, Artelia, Cima+, et Régis et Richez_Associés

, composé de :

Contrat systèmes

AECON/NGE, composé de : Groupe AECON Québec Lté NGE Contractants Inc. Sous-traitants Ingénierie : Coentreprise Ingérop/Hatch et Hitachi

composé de :

COLAS/POMERLEAU/EQUANS , composé de : Colas Rail Canada inc. Pomerleau Grands projets inc. Equans Transport CM Canada Sous-traitant Ingénierie : Coentreprise Colas Rail/Pomerleau grands projets/Equans, soutenus par Egis (et sous-traitant de Egis : Cima+)

, composé de :

QUEBEC CONNEXION CAPITALE, composé de AtkinsRéalis Grands Projets Inc Siemens Mobilité Ltée Sous-traitant Ingénierie : Coentreprise AtkinsRéalis/Siemens

composé de

Le nombre de consortiums qualifiés confirme le vif intérêt de l'industrie et le potentiel considérable que revêt TramCité pour la Communauté métropolitaine de Québec, autant sur le plan des retombées économiques que de la mobilité.

« On se réjouit de la volonté affirmée des grands acteurs de l'industrie de contribuer à l'avancement de TramCité. L'engouement pour ces demandes d'expression d'intérêt démontre que le secteur a confiance dans la démarche mise en place par CDPQ Infra pour réaliser le projet. Le choix des consortiums qualifiés s'est fait selon une analyse rigoureuse, transparente et équitable de tous les dossiers de candidature, conformément aux meilleures pratiques mondiales. »

- Daniel Farina, directeur général de CDPQ Infra

La présélection de l'expertise a été franchie dans un délai conforme à l'échéancier rigoureux convenu entre les partenaires, moins de quatre mois après la séance d'information au marché. En vertu de l'approche de codéveloppement retenue par CDPQ Infra, les consortiums sélectionnés seront impliqués en amont de la phase de réalisation. Cette phase s'amorcera en 2027, en vue d'une mise en service en 2033.

Opérateur en amont

La multinationale française RATP Dev a été sélectionnée comme opérateur en amont pour assister CDPQ Infra et l'exploitant désigné, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) dans leurs efforts pour prévenir et résoudre différents enjeux liés à l'exploitation et la maintenance futures du tramway. RATP Dev mettra notamment son expertise mondiale à profit dans le cadre du processus de sélection des contrats majeurs, du codéveloppement de la solution de conception finale avec les consortiums sélectionnés, de la réalisation du projet, de la gestion des interfaces et de l'accompagnement du RTC dans son futur rôle d'exploitant du réseau.

Fournisseurs sélectionnés pour les travaux préparatoires et l'estimation indépendante des coûts

Deux fournisseurs ont été sélectionnés par CDPQ Infra, soit AtkinsRéalis et Turner & Townsend Canada, pour respectivement concevoir les travaux préparatoires et fournir des services d'estimateur de coûts indépendants. Les travaux en question comprennent la déviation de réseaux techniques urbains et de services municipaux sur les tronçons du futur réseau qui se trouvent sous la responsabilité de CDPQ Infra. Les services d'estimateur de coûts viseront entre autres à déterminer un prix cible prévu à l'entente pour la réalisation du projet TramCité.

À propos de CDPQ Infra

Fondée en 2015, CDPQ Infra est une filiale à propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Notre équipe multidisciplinaire agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, en concertation avec les communautés et autorités compétentes. Véritable concentré d'expertise technique et de capacité financière, nous assumons la responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d'exploitation des projets d'infrastructures et de mobilité de demain, au Québec et ailleurs.

