QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Trois mois après la signature de l'entente-cadre avec le gouvernement du Québec, CDPQ Infra, maître d'œuvre du projet, fait le point sur les avancées réalisées dans la planification du projet TramCité et présente les étapes à venir. Alors que la collaboration se poursuit avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Québec, l'équipe de 50 employés de CDPQ Infra se consacre au projet, travaillant de pair avec des fournisseurs experts. Installée à Québec, elle est habituée aux grands travaux d'infrastructures et sera appelée à croître dans les prochains mois.

Déjà en action, l'équipe a émis un avis au marché, tenu une séance d'information ayant réuni plus de 120 entreprises locales et internationales, lancé plusieurs appels de propositions, initié les premiers travaux préparatoires et défini les exigences techniques pour les contrats majeurs. Le 14 mars, elle lançait des demandes d'expression d'intérêt pour les contrats majeurs nécessaires à la réalisation du projet, une phase clé pour s'assurer que les propositions soient à la hauteur de l'expertise recherchée.

Dans les mois à venir, CDPQ Infra lancera un appel de propositions pour les contrats liés, d'une part, aux travaux civils et, d'autre part, aux systèmes. En même temps, des démarches d'échanges auprès des collectivités se déploieront au fur et à mesure de la planification des travaux majeurs.

En parallèle, CDPQ Infra et la Ville de Québec collaborent afin d'informer les populations riveraines des travaux en amont et pendant les chantiers. Ces premiers travaux, notamment ceux visant la relocalisation d'infrastructures souterraines, débuteront aussitôt qu'en 2025 avant de prendre leur plein envol en 2026. La construction suivra en 2027.

« En trois mois, nous avons pu constater le grand enthousiasme du milieu des affaires pour TramCité, autant de la part d'entreprises locales qu'internationales. Nous avons là les conditions à des appels de propositions compétitifs qui permettront de faire avancer le meilleur projet au meilleur coût. L'équipe est mobilisée et déterminée à réaliser ce grand projet en codéveloppement avec nos partenaires et fournisseurs. »

- Jean-Philippe Pelletier, vice-président, Réalisation projet TramCité

Originaire de Québec, Jean-Philippe Pelletier a été nommé en décembre 2024 vice-président du projet TramCité de CDPQ Infra. Ingénieur spécialisé en gestion de projets majeurs, il possède plus de 20 ans d'expérience en gestion de projets d'infrastructures complexes et multidisciplinaires. À titre de directeur principal de la phase ouest du REM, il a piloté notamment les travaux de réfection du tunnel Mont-Royal.

« CDPQ Infra s'est démarquée par sa capacité à planifier et à réaliser des projets d'infrastructure de transport collectif structurants, dont l'impact économique majeur se démontre dans les communautés et à travers le Québec. Nous communiquerons de façon transparente à chaque étape du projet TramCité, en ayant constamment à cœur les futurs usagers de la Communauté métropolitaine de Québec. »

- Philippe Batani, premier vice-président, Affaires publiques, communications et stratégie, CDPQ Infra

À l'heure où le Canada traverse une période d'instabilité économique, CDPQ Infra passe, avec ses partenaires, à la prochaine étape d'un projet qui représente des investissements totaux de 7,6 milliards de dollars, dont la presque totalité directement investie dans l'économie québécoise. Cet investissement sans précédent dans les infrastructures de la Communauté métropolitaine de Québec stimulera, selon les estimations, la création de milliers d'emplois directs et indirects et des investissements majeurs dans un marché immobilier qui contribuera à répondre aux besoins criants en logements.

TramCité

121 entreprises locales et internationales ont démontré leur intérêt à participer au projet TramCité lors d'une séance d'information tenue le 19 février.

TramCité est un réseau de tramway moderne dont la première phase de développement totalisera 19 kilomètres.

Il comprend 29 stations, reliant les secteurs Le Gendre, Sainte-Foy, Université Laval, colline Parlementaire, Saint-Roch et Charlesbourg.

Le projet, développé en mode collaboratif, suit un calendrier et des processus d'approvisionnement transparents, basé sur les meilleures pratiques de l'industrie.

À propos de CDPQ Infra

Fondée en 2015, CDPQ Infra est une filiale à propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Notre équipe multidisciplinaire agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, en concertation avec les communautés et autorités compétentes. Véritable concentré d'expertise technique et de capacité financière, nous assumons la responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d'exploitation des projets d'infrastructures et de mobilité de demain, au Québec et ailleurs.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Pour plus d'information, CONTACT MÉDIAS : [email protected]