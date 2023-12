Le Québec se félicite de sa présidence des instances de TV5 en 2022 et 2023

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, soulignent la fin de la présidence des instances de TV5 pour le gouvernement du Québec.

Durant ses deux années de présidence, le gouvernement du Québec a agi en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones. Il a également contribué à l'avancement du projet d'élargissement du partenariat avec TV5, afin qu'il reflète encore davantage toute la diversité de la Francophonie.

Les ministres du Québec souhaitent bon succès à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui prendra le relais à compter de janvier 2024. Le Québec occupe la présidence depuis 2022, un rôle tenu pour 2 ans par chacun des gouvernements bailleurs de fonds de TV5 : le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec, la Principauté de Monaco et la Suisse.

La rencontre annuelle de ces gouvernements s'est tenue les 7 et 8 décembre à Montréal, sous la présidence du Québec. Plus de 30 représentantes et représentants des 6 gouvernements bailleurs de fonds de TV5, de TV5 Monde, de TV5 Québec Canada et de radiodiffuseurs publics étaient rassemblés pour y discuter des enjeux relatifs à la chaîne de télévision et à la plateforme Web. Cette rencontre a été également l'occasion de souligner le 35e anniversaire de TV5 Québec Canada.

« Je suis fier que le gouvernement du Québec fasse partie du partenariat de TV5 et qu'il puisse y contribuer activement depuis maintenant 35 ans. TV5 joue un rôle primordial dans l'écosystème audiovisuel en permettant de soutenir la vitalité de la langue française et d'offrir au Québec une vitrine internationale pour la diffusion de ses productions télévisuelles. Sa plateforme numérique joue un grand rôle dans la découvrabilité des contenus culturels francophones, un dossier prioritaire du Québec pour que notre langue et notre culture occupent leur juste place sur Internet. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« TV5 permet au Québec d'entretenir des liens privilégiés avec des États partenaires francophones, d'affirmer son leadership en matière de découvrabilité et de renforcer son action au sein de la Francophonie. Les contributions du Québec au cours des deux dernières années ont permis à un plus grand nombre de personnes de découvrir des contenus francophones de qualité à partir de la plateforme TV5MONDEplus. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

TV5 est reconnue comme étant l'une des réussites les plus marquantes de la Francophonie multilatérale. Elle est distribuée en mode linéaire (télévision) dans 431 millions de foyers, grâce à TV5 Monde et à TV5 Québec Canada , et elle dispose aussi de plateformes numériques francophones de vidéos à la demande : TV5MONDEplus, accessibles dans près de 200 pays et territoires depuis septembre 2020, et TV5Unis au Canada . Cela représente un potentiel de 1,2 milliard de téléspectateurs et téléspectatrices dans le monde.

TV5 Québec Canada , qui a été créé en 1988 et qui diffuse ses contenus au Québec et au Canada , souligne cette année ses 35 ans d'existence.

, qui a été créé en 1988 et qui diffuse ses contenus au Québec et au , souligne cette année ses 35 ans d'existence. Télé-Québec et ICI Radio-Canada Télé font partie des chaînes publiques francophones partenaires de TV5 Monde.

En moyenne, près de 300 productions québécoises et canadiennes sont diffusées chaque année à l'international grâce à TV5 Monde et à TV5MONDEplus, dont des séries, des films, des documentaires et des magazines.

