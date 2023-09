Le Québec comme plaque tournante internationale pour l'entrepreneuriat innovant - STARTUP MONTRÉAL DÉVELOPPERA LES SERVICES D'AX-C

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 339 000 $ à Startup Montréal afin de développer les services qui seront offerts au sein d'Ax-C, l'espace d'innovation et d'entrepreneuriat d'envergure internationale basé à Montréal.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, lors d'un événement organisé par Startup Montréal.

De plus, M. Richard Chénier est nommé directeur général de Startup Montréal. Son mandat consistera à élaborer, au cours des prochains mois, un plan stratégique pour mettre en œuvre les nouveaux services d'Ax-C et à effectuer la transformation de l'organisation afin qu'elle réponde à la mission qui lui est confiée.

Ax-C vise à mobiliser les acteurs, les expertises ainsi que les ressources nécessaires pour stimuler la croissance des entreprises technologiques innovantes à fort potentiel (startups) québécoises, en partenariat avec les accélérateurs et les incubateurs. L'espace Ax-C regroupera au même endroit plusieurs intervenants clés de l'écosystème québécois des entreprises innovantes, en particulier des organismes qui offrent des services essentiels à leur développement.

L'objectif d'Ax-C : consolider la position du Québec parmi les références internationales en matière de création d'entreprises technologiques innovantes et de commercialisation de produits et de solutions contribuant à rendre le monde meilleur et durable. Ce projet s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

« On a de grandes ambitions pour l'écosystème d'innovation québécois. Startup Montréal, avec Richard Chénier, est le parfait partenaire pour réaliser notre vision du Québec innovant de demain. Ax-C fera de Montréal et de tout le Québec une plaque tournante internationale pour les startups et l'entrepreneuriat novateur. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec enthousiasme que le conseil d'administration de Startup Montréal accepte ce mandat clé pour le développement de l'écosystème d'innovation technologique au Québec, dans le but de faire croître des entreprises qui feront notre fierté par leur rayonnement international. Il s'agit d'une évolution à la fois naturelle et extrêmement porteuse pour notre organisation, et je suis certaine que les conditions sont maintenant réunies pour que les résultats attendus ne tardent pas. »

Pascale Audette, présidente du conseil d'administration de Startup Montréal

« Nous amorçons un tournant important afin de consolider la position de Montréal et du Québec comme pôles majeurs en matière d'entrepreneuriat technologique. C'est un immense privilège de participer à cette ambition structurante pour notre société et de me joindre à l'équipe de Startup Montréal pour la réaliser. Nous avons tous les atouts pour faire l'envie du monde quant aux startups. Il nous faut maintenant les mettre encore plus à profit. »

Richard Chénier, directeur général de Startup Montréal

Startup Montréal est un OBNL dont la mission est de faire rayonner, ici comme ailleurs, l'écosystème montréalais des entreprises innovantes et d'en multiplier les retombées positives.

Le gouvernement du Québec a octroyé, le 31 mars 2023, 38,5 millions de dollars à l'École de technologie supérieure pour soutenir la création, à Montréal, de l'espace Ax-C.

Par la SQRI2, le gouvernement entend bâtir un Québec audacieux et ambitieux, qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

