OTTAWA, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il tiendra un Forum de planification du Cabinet dans la région du Grand Toronto, en Ontario, les 3 et 4 septembre 2025.

Dans un contexte mondial en pleine évolution, le nouveau gouvernement du Canada entend bâtir une économie plus forte, qui renforce notre collaboration avec des alliés et des partenaires commerciaux fiables partout dans le monde, qui est plus résiliente aux perturbations à l'échelle mondiale, et qui offre davantage de certitude, de sécurité et de prospérité à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Le Forum portera sur les priorités économiques du gouvernement pour l'automne : accélérer la réalisation de projets d'infrastructure d'intérêt national, notamment par l'intermédiaire du nouveau Bureau des grands projets, relancer la construction de logements abordables par le gouvernement grâce au lancement du programme Maisons Canada, stimuler l'industrie de la défense du Canada, et veiller à ce que les secteurs les plus touchés par les droits de douane imposés par les États-Unis disposent des ressources nécessaires pour se renouveler et diversifier leurs marchés. Le Forum permettra également de lancer les préparatifs du Canada en vue de l'examen de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Par ailleurs, le Forum mettra l'accent sur la lutte contre la criminalité et sur la sécurité des communautés du pays.

Le premier ministre Carney, les membres du Conseil des ministres et les secrétaires d'État profiteront de l'occasion pour passer en revue les sept priorités du gouvernement énoncées dans leur lettre de mandat, pour qu'ensemble, ils puissent continuer à travailler avec détermination et sans relâche à leur réalisation.

