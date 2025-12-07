Le lundi 8 décembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

07 déc, 2025, 17:20 ET

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

7 h 50            

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, lors du déjeuner du maire d'Ottawa.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. 
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 7 h 05.

15 h 30           

Le premier ministre se joindra à des dirigeants inuits pour assister au dévoilement de biens culturels inuits rendus par le Vatican.



Fermé aux médias

