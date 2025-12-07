7 h 50 Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, lors du déjeuner du maire d'Ottawa.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 7 h 05.

15 h 30 Le premier ministre se joindra à des dirigeants inuits pour assister au dévoilement de biens culturels inuits rendus par le Vatican.





