Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 déc, 2025, 17:20 ET
OTTAWA, ON, le 7 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
7 h 50
|
Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, lors du déjeuner du maire d'Ottawa.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
15 h 30
|
Le premier ministre se joindra à des dirigeants inuits pour assister au dévoilement de biens culturels inuits rendus par le Vatican.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article