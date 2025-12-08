OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour construire des logements à grande échelle, protéger nos communautés et appuyer la population canadienne en lui offrant de nouvelles possibilités et en réduisant le coût de la vie.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, aux côtés du maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a annoncé une série de nouvelles mesures locales ambitieuses visant à accélérer la construction de logements et à lutter contre la crise des drogues.

Premièrement, par le biais de son nouvel organisme Maisons Canada, le nouveau gouvernement du Canada a conclu un nouveau partenariat avec la Ville d'Ottawa visant à construire jusqu'à 3 000 logements abordables et à revenus mixtes dans toute la ville, à partir de 2026.

Dans le cadre d'un investissement conjoint de 400 millions de dollars :

La Ville d'Ottawa accélérera la construction de 2 000 logements abordables et à revenus mixtes sur des terrains fédéraux, notamment en réduisant ou en supprimant les droits d'aménagement, les frais de permis et les taxes foncières.

Maisons Canada déploiera du financement pour appuyer la construction de 1 000 logements abordables dans le cadre de projets immobiliers de la Ville d'Ottawa.

Dans le cadre de ce partenariat, les délais d'obtention des permis et d'aménagement seront simplifiés, de manière à faciliter la construction de plus de logements, plus rapidement.

Les projets entrepris dans le cadre de ce partenariat tireront pleinement parti des méthodes de construction modernes et seront assujettis aux dispositions de la nouvelle politique gouvernementale « Achetez canadien », qui privilégie l'utilisation de bois d'œuvre canadien et d'autres matériaux d'origine nationale, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement et créant des carrières locales pour les Canadiens et les Canadiennes.

Deuxièmement, le gouvernement fédéral investira dans un nouveau projet pilote visant à lutter contre la toxicomanie à Ottawa. Grâce à un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé à la Ville d'Ottawa et au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS), ce projet permettra ce qui suit :

Mettre en œuvre des initiatives municipales visant à réduire la criminalité, à dissuader la toxicomanie et à promouvoir l'apprentissage de compétences de la vie courante.

Soutenir l'élaboration d'une réponse coordonnée, adaptable et systémique à la crise de la drogue à Ottawa. Le CCDUS travaillera avec la Ville d'Ottawa, Santé publique Ottawa et des partenaires régionaux afin de cerner les lacunes, les inefficacités et les possibilités de collaboration accrue avec les fournisseurs de services de santé mentale.

Une fois achevé, ce cadre servira de modèle pouvant être adapté par d'autres provinces et villes du Canada.

Troisièmement, le gouvernement fédéral et la Ville s'efforceront de cerner des projets permettant de tirer parti des plus de 300 entreprises du secteur de la défense présentes à Ottawa. Le gouvernement fédéral réinvestit en vue de rebâtir et de réarmer les Forces armées canadiennes. Ainsi, il accorde des hausses salariales à tous les membres des Forces armées, investit 9 milliards de dollars rien que cette année et conclut de nouveaux accords comme la participation du Canada à l'instrument SAFE de l'Union européenne.

Enfin, le Canada est fier d'être un pays bilingue. À l'heure où nous renforçons nos partenariats mondiaux, la langue française demeure au cœur de notre identité et de notre leadership à l'étranger. Ainsi, le premier ministre a également profité de l'événement d'aujourd'hui pour annoncer la candidature du Canada en vue d'accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028, ajoutant que l'événement serait organisé dans la région de la capitale nationale. La Francophonie représente un cinquième de l'économie mondiale. La tenue du Sommet favorisera l'établissement de nouveaux partenariats économiques entre les pays de la Francophonie, dans l'objectif d'accroître les échanges commerciaux, d'attirer davantage d'investissements et de mettre en valeur les communautés francophones fières et distinctes au sein du Canada.

En travaillant en partenariat avec la capitale nationale, le gouvernement fédéral maximise l'impact de nos initiatives. Ces investissements vont favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements abordables, la création de quartiers plus sûrs et plus résilients, et la croissance économique. Lorsqu'Ottawa et les communautés de partout au pays sont prospères, le Canada l'est aussi - et cela protège notre économie, notre sécurité et les valeurs qui définissent notre mode de vie.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada met en œuvre un programme visant à bâtir le pays en collaboration avec des partenaires locaux. Les nouveaux accords conclus avec la Ville d'Ottawa permettront de construire davantage de logements, de protéger nos communautés et de créer de nouvelles opportunités de collaboration dans les domaines de la défense et de la technologie. Nous bâtissons une Ottawa forte et un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'accord sans précédent conclu aujourd'hui en matière de logement représente un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans notre ville pour la construction d'un total de 3 000 logements abordables à Ottawa. Nous travaillons ensemble pour construire davantage de logements abordables, aider les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, renforcer notre économie locale et mettre notre ville en valeur sur la scène internationale. Merci au premier ministre Carney et à nos députés locaux pour leur soutien et leur collaboration dans le cadre de ces importantes initiatives qui auront des répercussions positives directes sur la vie de nos résidents. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux afin de rendre la ville d'Ottawa plus sûre, plus fiable et plus abordable pour tout le monde. »

-- Son Honneur Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Faits saillants

Lancé le 14 septembre 2025, Maisons Canada est le nouvel organisme fédéral canadien chargé d'augmenter l'offre de logements abordables. Il met à profit les terrains publics, des outils financiers flexibles et de méthodes de construction modernes pour stimuler la construction de logements abordables, en donnant la priorité aux projets prêts à démarrer et à l'abordabilité à long terme.

Le nouveau gouvernement du Canada a pris des mesures énergiques pour assurer la sécurité de nos communautés, notamment en déposant la mesure législative la plus stricte en matière de sécurité frontalière pour combattre le trafic d'armes à feu et le trafic de drogues illégales comme le fentanyl, et en investissant dans des programmes de prévention de la violence. De plus, en octobre, nous avons déposé le projet de loi C-14 visant à renforcer les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, ainsi qu'à lutter contre le crime organisé.

La Francophonie est un ensemble de quelque 90 pays, gouvernements et observateurs qui ont la langue française et des valeurs communes en partage.

En tant que membre fondateur et deuxième donateur en importance de l'Organisation internationale de la Francophonie, le Canada appuie activement le mandat et les initiatives de celle-ci, particulièrement celles visant à protéger et à promouvoir la langue française ainsi que la diversité culturelle et linguistique.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]