OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à Mexico, au Mexique, du 18 au 19 septembre 2025, afin de renforcer le partenariat entre le Canada et le Mexique et d'accroître la prospérité de l'Amérique du Nord.

Au Mexique, le premier ministre Carney rencontrera la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, en vue de rehausser et d'élargir le partenariat bilatéral, particulièrement en matière de sécurité, d'infrastructure, d'investissement, d'énergie et de commerce.

À la suite de la rencontre entre le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum au Sommet du G7 à Kananaskis et de la visite des ministres Anand et Champagne au Mexique en août, cette visite permettra de renforcer encore plus notre relation et d'apporter davantage de prospérité et de sécurité à nos travailleurs et à nos entreprises.

Le nouveau gouvernement du Canada diversifie et renforce ses relations commerciales avec des partenaires fiables afin de créer des emplois bien rémunérés, de faire croître nos industries, de conquérir de nouveaux marchés et d'établir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

Citation

« Le Canada et le Mexique entretiennent une relation solide, fondée sur plus de trois décennies de libre-échange. Face à un contexte mondial en pleine transformation, nous nous employons à resserrer nos partenariats dans les domaines du commerce, de la sécurité et de l'énergie. Ensemble, nous bâtirons des chaînes d'approvisionnement plus solides, créerons de nouvelles possibilités pour nos travailleurs et offrirons davantage de prospérité et de certitude aux citoyens du Canada et du Mexique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada et le Mexique ont célébré 80 ans de relations diplomatiques en 2024.

et le Mexique ont célébré 80 ans de relations diplomatiques en 2024. Le commerce et les investissements du Canada avec le Mexique connaissent une croissance constante. En effet, les échanges commerciaux bilatéraux s'élevaient à près de 56 milliards de dollars l'année dernière.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada et le Mexique accueilleront conjointement la Coupe du Monde de la FIFA 2026, aux côtés des États-Unis. Ce tournoi sera le plus grand de l'histoire de la FIFA.

En 2024, le Canada était le cinquième partenaire commercial du Mexique au chapitre du commerce de marchandises. Le Mexique est actuellement le troisième partenaire commercial du Canada au chapitre du commerce de marchandises.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]