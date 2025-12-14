Le dimanche 14 décembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 déc, 2025, 16:08 ET

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

16 h 00

Le premier ministre participera à un événement pour souligner le début de Hanoucca.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada