Le mardi 10 février 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

09 févr, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected], pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada