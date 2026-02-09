Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
09 févr, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected], pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article