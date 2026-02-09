OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a accueilli le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden, à Ottawa, en Ontario, du 7 au 9 février 2026. Comme le Luxembourg est un centre financier important, un Allié de l'OTAN et l'une des principales sources d'investissement direct étranger au Canada, ce pays est un partenaire de choix pour le Canada.

S'appuyant sur plus de 80 ans d'étroites relations diplomatiques et une relation grandissante au chapitre du commerce et de la défense, le premier ministre Carney et le premier ministre Frieden ont souligné une série de nouveaux partenariats entre le Canada et le Luxembourg.

Premièrement, les dirigeants ont annoncé le lancement du dialogue stratégique 2026 entre le Canada et le Luxembourg dans le secteur financier. Cette tribune réunira des responsables des finances pour favoriser la collaboration en matière de stabilité financière, de finance durable, d'innovation liée aux technologies financières et de développement des marchés des capitaux.

Deuxièmement, le premier ministre Carney et le premier ministre Frieden ont salué l'établissement du Centre des finances McGill-Luxembourg et du programme de maîtrise en gestion financière de McGill. Grâce au leadership universitaire mondial de l'Université McGill et à la position du Luxembourg en tant que carrefour financier de premier plan, ces programmes permettront de resserrer la collaboration universitaire et en matière de recherche de pointe. De plus, ils permettront d'accroître les échanges étudiants et de talents et d'offrir aux étudiants canadiens de nouvelles possibilités dans le secteur financier.

Troisièmement, les dirigeants se sont engagés à accroître les activités bilatérales de commerce et d'investissement, notamment dans des secteurs tels que la fabrication de pointe, l'infrastructure, l'aérospatiale, l'espace et les technologies connexes.

Les premiers ministres ont par ailleurs réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe et convenu qu'il est impératif d'instaurer une paix juste et durable, soutenue par de solides garanties de sécurité. Ils ont souligné l'importance de mobiliser des capitaux et de renforcer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense à l'appui de la sécurité collective, y compris dans l'Arctique. À cet égard, ils ont évoqué les discussions en cours concernant l'établissement de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Ils ont discuté de l'importance de la Banque et ont convenu d'intensifier leur coopération afin de combler une lacune importante, soit le financement pluriannuel à faible coût des initiatives de défense, de sécurité et de résilience. La Banque permettrait au secteur commercial de collaborer plus étroitement avec le secteur de la défense afin de soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada.

Pour témoigner des forts liens entre le Canada et le Luxembourg, le premier ministre Carney a invité Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg à visiter le Canada prochainement.

Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force au pays et renforçons nos relations avec des partenaires fiables à l'étranger.

Citation

« La relation entre le Canada et le Luxembourg est forte et en plein essor. Nous nous employons à renforcer notre collaboration dans les domaines de la finance, de la défense et de l'éducation afin de créer plus de possibilités qui bénéficieront à nos entreprises, à nos travailleurs et à nos citoyens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]