OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - « Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter la première ministre Takaichi Sanae pour sa victoire à l'élection générale du Japon.

En cette période d'incertitude et d'instabilité mondiales, le Canada et le Japon sont des partenaires stratégiques fiables. Nous avons récemment renforcé notre coopération dans divers domaines prioritaires, notamment le commerce et l'investissement, l'énergie et les minéraux critiques ainsi que la sécurité, afin de soutenir une région indo-pacifique libre, ouverte et stable.

Ensemble, nous pouvons consolider la relation de longue date entre le Canada et le Japon afin d'apporter plus de certitude, de sécurité et de prospérité à nos populations respectives. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

