OTTAWA, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, de concert avec le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, annonceront le lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne et des investissements dans l'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Un point de presse suivra.

Date : 10 février 2026

Heure : 9 h 00 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

