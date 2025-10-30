GYEONGJU, République de Corée, Le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, à Gyeongju, en République de Corée.

Le premier ministre Carney a remercié le président Lee pour son leadership à la présidence de l'APEC en 2025. Les dirigeants ont discuté des liens économiques productifs entre le Canada et la Corée et souligné le 10e anniversaire de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC). Depuis la mise en œuvre de l'ALECC, le commerce bilatéral a presque doublé et la quasi-totalité des exportations canadiennes vers la Corée a un accès en franchise de droits au marché coréen. Les dirigeants ont par ailleurs discuté de la possibilité d'accélérer l'élimination de tous les autres droits de douane.

Au cours de la rencontre, les dirigeants ont annoncé la conclusion du nouveau Partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et la République de Corée. Cet accord permettra d'accroître la collaboration sur les plans de la défense, de la disponibilité opérationnelle des forces militaires et de la collaboration industrielle centrée sur les secteurs de la défense, de la sécurité maritime et de l'aérospatiale. Ils ont aussi annoncé la conclusion des négociations entourant l'Accord général sur la sécurité des informations, à l'appui d'une plus grande coopération dans l'industrie de la défense.

Le premier ministre a discuté de la nouvelle mission ambitieuse du Canada visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis dans la prochaine décennie ainsi que la stratégie à la base du Budget 2025 qui consiste à attirer des investissements sans précédent au Canada. Les dirigeants ont affirmé leur engagement à renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, notamment dans les domaines de l'énergie, des produits agroalimentaires, des minéraux critiques et de la défense. À cette fin, le premier ministre a annoncé la prochaine mission commerciale d'Équipe Canada en Corée en 2026.

Le premier ministre Carney et le président Lee ont convenu de rester en contact étroit.

Document connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]