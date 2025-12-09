OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre et le président ont discuté des derniers développements dans les pourparlers de paix en cours, saluant le leadership des États-Unis dans l'organisation des négociations. Le premier ministre a fait valoir qu'il est essentiel de maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle participe aux négociations et de veiller à ce que l'Ukraine reste au centre de celles-ci.

Le premier ministre a affirmé la volonté du Canada de collaborer avec ses principaux partenaires en vue de faire progresser les négociations de paix.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]