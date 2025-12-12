Le samedi 13 décembre 2025 English

Le premier ministre participera à une campagne locale Toy Mountain avec des bénévoles de l'Armée du Salut dans une caserne de pompiers de la région.



   •  Prise d'images pool


Le premier ministre visitera une plantation de sapins de Noël.



   •  Prise d'images pool

