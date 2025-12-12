Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 déc, 2025, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à une campagne locale Toy Mountain avec des bénévoles de l'Armée du Salut dans une caserne de pompiers de la région.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
10 h 45
|
Le premier ministre visitera une plantation de sapins de Noël.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
