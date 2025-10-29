SINGAPOUR, Le 29 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.

Les dirigeants ont évoqué les 60 ans de relations diplomatiques entre le Canada et Singapour et discuté des possibilités d'approfondir les liens en matière d'économie et de sécurité entre les deux pays.

Les premiers ministres ont discuté de la mission du Canada visant à doubler ses exportations dans des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, et de l'importance du dynamisme de la région indo-pacifique à l'atteinte de cet objectif. Ils ont convenu d'accorder la priorité à la conclusion d'un accord de libre-échange Canada-ANASE et discuté de l'expansion de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Le premier ministre Carney a souligné le potentiel du Canada à devenir un fournisseur fiable d'énergie pour l'Asie et a défini des possibilités d'investissement dans d'ambitieux projets d'intérêt national au Canada.

Les dirigeants ont également discuté des possibilités de stimuler la croissance et de créer de nouvelles opportunités pour les travailleurs et les entreprises grâce à des partenariats dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie, des minéraux critiques et des technologies de pointe.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Wong resteront en contact étroit.

