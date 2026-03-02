NEW DELHI, Inde , le 2 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, à New Delhi.

Les dirigeants s'accordent à reconnaître que leurs efforts conjoints visant à renouveler et à élargir les relations entre le Canada et l'Inde ont permis d'obtenir des résultats notables. Durant leurs rencontres à Hyderabad House aujourd'hui, le premier ministre Carney et le premier ministre Modi ont mis l'accent sur les moyens de consolider ces progrès à travers de nouveaux partenariats stratégiques dans les domaines de l'énergie, des talents et de l'innovation, ainsi que de l'intelligence artificielle (IA).

Les dirigeants ont salué la nouvelle Stratégie Canada-Inde sur les talents et l'innovation, dont le premier ministre Carney a parlé à Mumbai plus tôt cette semaine, qui vise à promouvoir les parcours professionnels, les échanges dans le domaine de la recherche et les programmes conjoints entre les deux pays.

Afin de jeter les bases de leurs nouveaux partenariats ambitieux, le Canada et l'Inde renforceront leurs liens dans les domaines du commerce et de la défense. Les dirigeants ont convenu d'accélérer les négociations sur un nouvel accord de partenariat économique global et de le finaliser cette année, dans le but de doubler les échanges commerciaux bilatéraux au cours des cinq prochaines années.

Les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien à la reprise du Forum des PDG Inde-Canada. Ce forum favorisera un engagement fort du secteur privé et facilitera la croissance des investissements bilatéraux dans des secteurs clés, qui constituent des priorités évidentes pour les deux dirigeants.

Afin de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, le premier ministre Carney et le premier ministre Modi lanceront un nouveau dialogue sur la défense. Celui-ci favorisera la coopération en matière de sécurité maritime et la stabilité dans la région indo-pacifique, ainsi que la formation, l'enseignement et les exercices conjoints. Les dirigeants ont convenu de négocier un accord général sur la sécurité des informations afin de faciliter une plus grande coopération en matière de défense.

Les dirigeants ont affirmé l'importance de l'engagement commun de leurs pays en faveur des valeurs démocratiques, de l'autonomie et du respect de la souveraineté et de l'État de droit - notamment dans la lutte contre la répression transnationale et le crime organisé. Ils ont convenu que des progrès significatifs avaient été accomplis dans le dialogue entre leurs pays en matière de sécurité et d'application de la loi, et que ce travail se poursuivrait.

Au cours de leur rencontre, les premiers ministres ont discuté de l'évolution du conflit en Iran et à travers le Moyen-Orient. Les dirigeants ont réaffirmé la nécessité impérative de protéger tous les civils et de concentrer tous les efforts sur la désescalade, la sécurité et la stabilité dans la région.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Modi et le peuple indien de leur accueil chaleureux lors de sa visite à Mumbai et à New Delhi. Les dirigeants ont réfléchi aux liens incroyables que leurs pays ont tissés au cours des 80 dernières années, notamment grâce aux millions de personnes dont l'histoire, la famille et l'identité transcendent l'océan Pacifique et qui ont des liens à la fois avec le Canada et l'Inde. Ils ont reconnu que la visite du premier ministre Carney constituait une avancée importante dans la relation bilatérale, qui apportera des avantages véritables et durables aux deux peuples, alors que les deux pays tracent avec confiance de nouvelles voies ambitieuses pour l'avenir. Afin de poursuivre ce travail essentiel, le premier ministre Carney a invité le premier ministre Modi à visiter le Canada.

