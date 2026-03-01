Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
New Delhi (Inde)
10 h 25
Le premier ministre arrivera à Hyderabad House et sera accueilli par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
10 h 35
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
11 h 40
Le premier ministre assistera à l'échange d'accords signés.
11 h 45
Le premier ministre fera une déclaration devant les médias aux côtés du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
12 h 25
Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
Fermé aux médias
13 h 30
Le premier ministre participera au Forum Canada-Inde des dirigeants d'entreprise en compagnie du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
15 h 00
Le premier ministre tiendra un point de presse.
18 h 00
Le premier ministre s'envolera vers Sydney, en Australie.
Note à l'intention des médias :
