Le lundi 2 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

01 mars, 2026, 10:14 ET

OTTAWA, ON, le 1er mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

New Delhi (Inde)

10 h 25

Le premier ministre arrivera à Hyderabad House et sera accueilli par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

10 h 35

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

11 h 40

Le premier ministre assistera à l'échange d'accords signés.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

11 h 45

Le premier ministre fera une déclaration devant les médias aux côtés du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

12 h 25

Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Fermé aux médias


13 h 30

Le premier ministre participera au Forum Canada-Inde des dirigeants d'entreprise en compagnie du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool lors de l'allocution du premier ministre Carney

15 h 00

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

18 h 00

Le premier ministre s'envolera vers Sydney, en Australie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada