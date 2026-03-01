OTTAWA, ON, le 1er mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

New Delhi (Inde)

10 h 25 Le premier ministre arrivera à Hyderabad House et sera accueilli par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Note à l'intention des médias : Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 10 h 35 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 11 h 40 Le premier ministre assistera à l'échange d'accords signés.





Note à l'intention des médias : Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 11 h 45 Le premier ministre fera une déclaration devant les médias aux côtés du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Note à l'intention des médias : Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 12 h 25 Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Fermé aux médias



13 h 30 Le premier ministre participera au Forum Canada-Inde des dirigeants d'entreprise en compagnie du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool lors de l'allocution du premier ministre Carney 15 h 00 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias : Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 18 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Sydney, en Australie.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

